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Phereo 3D Photo для Android

Phereo 3D Photo 3.4.3 для Android

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Описание Phereo 3D Photo 3.4.3 для AndroidОписание   Скачать Phereo 3D Photo 3.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (1,52 Мб) Скриншоты Phereo 3D Photo 3.4.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Phereo 3D Photo 3.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Phereo 3D Photo 3.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Phereo 3D Photo - удобное приложение для Android-устройств, снабженных 3D-экранами (например HTC EVO 3D, Sharp Aquos SH-12C, LG Optimus 3D (Thrill) и LG Optimus 3D Max), и предназначенное для просмотра и обмена стереофотографиями на фотохостинге Phereo.com. Присутствует поддержка категорий и альбомов пользователей, возможность создания собственных альбомов, добавление изображений в "Избранное" и многое другое.

Phereo 3D Photo
Phereo 3D Photo
Phereo 3D Photo
Phereo 3D Photo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 313
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВьюверы - Фото - другое
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Отзывы о программе Phereo 3D Photo

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