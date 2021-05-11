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Простая галерея для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Вьюверы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 196 | Статистика
Размер:13,38 Мб
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Simple Gallery — простая настраиваемая галерея для мобильных Android-устройств, с помощью которой можно легко организовывать и редактировать свои фотографии, а также восстанавливать удалённые файлы, скрывать личные файлы и просматривать множество различных фото- и видеоформатов, включая RAW, SVG и многие другие.

Основные возможности приложения Simple Gallery:

  • Встроенный редактор изображение (обрезка, изменение размера, рисование, фильтры и др.).
  • Не требуется доступ в Интернет и ненужных разрешений.
  • Быстрый поиск изображений, видео и файлов.
  • Поддержка различных типов изображений и видео (RAW, SVG, панорамы и т.д.).
  • Различные интуитивно понятные жесты, чтобы легко редактировать и организовывать файлы.
  • Множество способов фильтрации, группировки и сортировки файлов.
  • Настройка внешнего вида.
  • Мультиязычный интерфейс.
  • Пометка файлов как избранных для быстрого доступа.
  • Защита фотографий и видео с помощью графического ключа, PIN-кода или отпечатка пальца.
  • Возможность использовать ключ, PIN или отпечаток для защиты запуска приложения или конкретных функций.
  • Восстановление удалённых фотографий и видео из корзины.
  • Создание настраиваемых слайдшоу из файлов.
  • Просмотр подробной информации о файлах (разрешение, значения EXIF и т.д.).
  • и многое многое другое...
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