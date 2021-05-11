Simple Gallery — простая настраиваемая галерея для мобильных Android-устройств, с помощью которой можно легко организовывать и редактировать свои фотографии, а также восстанавливать удалённые файлы, скрывать личные файлы и просматривать множество различных фото- и видеоформатов, включая RAW, SVG и многие другие.

Основные возможности приложения Simple Gallery: