Простая галерея для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Mobile Tools
|Категория:
|Вьюверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 196 | Статистика
|Размер:
|13,38 Мб
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Simple Gallery — простая настраиваемая галерея для мобильных Android-устройств, с помощью которой можно легко организовывать и редактировать свои фотографии, а также восстанавливать удалённые файлы, скрывать личные файлы и просматривать множество различных фото- и видеоформатов, включая RAW, SVG и многие другие.
Основные возможности приложения Simple Gallery:
- Встроенный редактор изображение (обрезка, изменение размера, рисование, фильтры и др.).
- Не требуется доступ в Интернет и ненужных разрешений.
- Быстрый поиск изображений, видео и файлов.
- Поддержка различных типов изображений и видео (RAW, SVG, панорамы и т.д.).
- Различные интуитивно понятные жесты, чтобы легко редактировать и организовывать файлы.
- Множество способов фильтрации, группировки и сортировки файлов.
- Настройка внешнего вида.
- Мультиязычный интерфейс.
- Пометка файлов как избранных для быстрого доступа.
- Защита фотографий и видео с помощью графического ключа, PIN-кода или отпечатка пальца.
- Возможность использовать ключ, PIN или отпечаток для защиты запуска приложения или конкретных функций.
- Восстановление удалённых фотографий и видео из корзины.
- Создание настраиваемых слайдшоу из файлов.
- Просмотр подробной информации о файлах (разрешение, значения EXIF и т.д.).
- и многое многое другое...
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