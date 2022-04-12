Gallery Go - приложение для управления мультимедийным контентом (фотографиями и видео) на своем мобильном Android-устройстве, благодаря которому можно быстро находить нужные вам фото, редактировать снимки и т.д. Присутствует возможность просматривать и копировать снимки, хранящиеся на SD-картах, и перемещать их с одной SD-карты на другую.

Основные возможности Gallery Go: