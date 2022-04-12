Gallery Go для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.4.404382111 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Вьюверы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,79 Мб
Gallery Go скриншот № 1
Gallery Go скриншот № 2
Gallery Go скриншот № 3
Gallery Go скриншот № 4

Gallery Go - приложение для управления мультимедийным контентом (фотографиями и видео) на своем мобильном Android-устройстве, благодаря которому можно быстро находить нужные вам фото, редактировать снимки и т.д. Присутствует возможность просматривать и копировать снимки, хранящиеся на SD-картах, и перемещать их с одной SD-карты на другую.

Основные возможности Gallery Go:

  • Быстрый поиск нужных фотографий и автоматическая систематизация ваших фотографий по группам ( "Люди", "Селфи", "Природа", "Животные", "Документы", "Видео" и "Фильмы").
  • Различные инструменты редактирования, включая автокоррекцию снимка одним касанием.
  • Возможность просматривать и копировать снимки, хранящиеся на SD-картах, и перемещать их с одной SD-карты на другую.
  • Экономия трафика при использовании мобильного Интернета, а также возможность работать в офлайн-режиме.
  • Минимальные требования к ресурсам устройства и отсутствие влияния на его производительность.
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