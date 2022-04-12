Gallery Go для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.4.404382111 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Вьюверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,79 Мб
Gallery Go - приложение для управления мультимедийным контентом (фотографиями и видео) на своем мобильном Android-устройстве, благодаря которому можно быстро находить нужные вам фото, редактировать снимки и т.д. Присутствует возможность просматривать и копировать снимки, хранящиеся на SD-картах, и перемещать их с одной SD-карты на другую.
Основные возможности Gallery Go:
- Быстрый поиск нужных фотографий и автоматическая систематизация ваших фотографий по группам ( "Люди", "Селфи", "Природа", "Животные", "Документы", "Видео" и "Фильмы").
- Различные инструменты редактирования, включая автокоррекцию снимка одним касанием.
- Возможность просматривать и копировать снимки, хранящиеся на SD-картах, и перемещать их с одной SD-карты на другую.
- Экономия трафика при использовании мобильного Интернета, а также возможность работать в офлайн-режиме.
- Минимальные требования к ресурсам устройства и отсутствие влияния на его производительность.
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