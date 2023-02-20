Smart Gallery для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Вьюверы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,63 Мб
Smart Gallery скриншот № 1
Smart Gallery скриншот № 2
Smart Gallery скриншот № 3
Smart Gallery скриншот № 4

Smart Gallery - один из лучших фото-менеджеров для Android, а также очень крутой и быстрый редактор фотографий. Присутствует возможность редактирования фото, быстрый поиск изображений, видео и файлов, возможность открывать и просматривать много разных типов фото и видео (RAW, SVG, панорамный и т.д.), функция восстановления удаленных фотографий и видео из корзины.

Преимущества Smart Gallery:

  • Наличие фоторедактора - обрезка, поворот, изменение размера, рисование, фильтры и многое другое.
  • Быстрый поиск изображений, видео и файлов.
  • Возможность открывать и просматривать много разных типов фото и видео (RAW, SVG, панорамный и т.д.).
  • Различные интуитивно понятные жесты для простого редактирования и организации файлов.
  • Возможность пометить файлы как избранные для быстрого доступа.
  • Восстановление удаленных фотографий и видео из корзины.
  • Переключение видимости файлов, чтобы скрыть фотографии и видео.
  • Создание настраиваемых слайд-шоу из ваших файлов.
  • Просмотр подробной информации о файлах (разрешение, значения EXIF и т.д.).
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