Smart Gallery для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Smart Browser, Photo Gallery, QR Scanner, Coloring
|Категория:
|Вьюверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,63 Мб
Smart Gallery - один из лучших фото-менеджеров для Android, а также очень крутой и быстрый редактор фотографий. Присутствует возможность редактирования фото, быстрый поиск изображений, видео и файлов, возможность открывать и просматривать много разных типов фото и видео (RAW, SVG, панорамный и т.д.), функция восстановления удаленных фотографий и видео из корзины.
Преимущества Smart Gallery:
- Наличие фоторедактора - обрезка, поворот, изменение размера, рисование, фильтры и многое другое.
- Быстрый поиск изображений, видео и файлов.
- Возможность открывать и просматривать много разных типов фото и видео (RAW, SVG, панорамный и т.д.).
- Различные интуитивно понятные жесты для простого редактирования и организации файлов.
- Возможность пометить файлы как избранные для быстрого доступа.
- Восстановление удаленных фотографий и видео из корзины.
- Переключение видимости файлов, чтобы скрыть фотографии и видео.
- Создание настраиваемых слайд-шоу из ваших файлов.
- Просмотр подробной информации о файлах (разрешение, значения EXIF и т.д.).
RealPlayer - один из лучших медиа-плееров для Android, позволяющий слушать музыку, просматривать...
Удобное в использовании приложение от Google для организации ваших фотографий и видео....
Phereo 3D Photo - удобное приложение для Android-устройств, снабженных 3D-экранами (например HTC EVO 3D, Sharp...
Отличная галерея с 3D-стилями и блокировкой PIN-кодом для скрытых альбомов, благодаря...
Удобная галерея для Android-устройств, которая кроме просмотра фото и видео файлов,...
Приложение для мобильных Android-девайсов, которое позволяет просматривать фотографии и...
Отзывы о программе Smart Gallery
Admin
Отзывов о программе Smart Gallery 2.1.8 пока нет, можете добавить...