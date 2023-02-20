Smart Gallery - один из лучших фото-менеджеров для Android, а также очень крутой и быстрый редактор фотографий. Присутствует возможность редактирования фото, быстрый поиск изображений, видео и файлов, возможность открывать и просматривать много разных типов фото и видео (RAW, SVG, панорамный и т.д.), функция восстановления удаленных фотографий и видео из корзины.

Преимущества Smart Gallery: