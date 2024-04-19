SVG and SVGZ Viewer - это удобное приложение для просмотра векторной графики в форматах SVG и SVGZ.

Программа позволяет легко открывать файлы в указанных форматах, обеспечивая возможность просмотра контента без лишних сложностей. Вы сможете открыть файлы непосредственно из файлового менеджера вашего устройства, используя функции "Открыть как" или "Поделиться", а также через стандартный средство выбора файлов Android.

SVG and SVGZ Viewer предоставляет удобный интерфейс для масштабирования и перемещения изображений, что позволяет вам легко рассматривать графические элементы в деталях. Кроме того, присутствует возможность легко изменить цвет фона для комфортного просмотра.

Основные возможности приложения SVG and SVGZ Viewer: