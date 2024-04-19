SVG and SVGZ Viewer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3 20-04-07 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|mspnr
|Категория:
|Вьюверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.79 Мб
|СКАЧАТЬ
SVG and SVGZ Viewer - это удобное приложение для просмотра векторной графики в форматах SVG и SVGZ.
Программа позволяет легко открывать файлы в указанных форматах, обеспечивая возможность просмотра контента без лишних сложностей. Вы сможете открыть файлы непосредственно из файлового менеджера вашего устройства, используя функции "Открыть как" или "Поделиться", а также через стандартный средство выбора файлов Android.
SVG and SVGZ Viewer предоставляет удобный интерфейс для масштабирования и перемещения изображений, что позволяет вам легко рассматривать графические элементы в деталях. Кроме того, присутствует возможность легко изменить цвет фона для комфортного просмотра.
Основные возможности приложения SVG and SVGZ Viewer:
- Просмотр файлов SVG и SVGZ без усилий.
- Возможность открыть файлы из файлового менеджера или стандартного средства выбора файлов Android.
- Удобное масштабирование и перемещение изображений.
- Простое изменение цвета фона для оптимального восприятия графики.
Удобная галерея для Android-устройств, которая кроме просмотра фото и видео файлов,...
Удобное в использовании приложение от Google для организации ваших фотографий и видео....
Phereo 3D Photo - удобное приложение для Android-устройств, снабженных 3D-экранами (например HTC EVO 3D, Sharp...
Удобная фотогалерея для Android. Присутствует возможность редактирования фото, быстрый...
Отличная галерея с 3D-стилями и блокировкой PIN-кодом для скрытых альбомов, благодаря...
Приложение для мобильных Android-девайсов, которое позволяет просматривать фотографии и...
Отзывы о программе SVG and SVGZ Viewer
Admin
Отзывов о программе SVG and SVGZ Viewer 1.3 20-04-07 пока нет, можете добавить...