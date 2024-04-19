Программы для Android » Графика » Вьюверы » SVG and SVGZ Viewer 1.3 20-04-07

SVG and SVGZ Viewer для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3 20-04-07 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Вьюверы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.79 Мб
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SVG and SVGZ Viewer - это удобное приложение для просмотра векторной графики в форматах SVG и SVGZ.

Программа позволяет легко открывать файлы в указанных форматах, обеспечивая возможность просмотра контента без лишних сложностей. Вы сможете открыть файлы непосредственно из файлового менеджера вашего устройства, используя функции "Открыть как" или "Поделиться", а также через стандартный средство выбора файлов Android.

SVG and SVGZ Viewer предоставляет удобный интерфейс для масштабирования и перемещения изображений, что позволяет вам легко рассматривать графические элементы в деталях. Кроме того, присутствует возможность легко изменить цвет фона для комфортного просмотра.

Основные возможности приложения SVG and SVGZ Viewer:

  • Просмотр файлов SVG и SVGZ без усилий.
  • Возможность открыть файлы из файлового менеджера или стандартного средства выбора файлов Android.
  • Удобное масштабирование и перемещение изображений.
  • Простое изменение цвета фона для оптимального восприятия графики.
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Отзывы о программе SVG and SVGZ Viewer

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