OnlyStopWatch

Таймер-секундомер 0.3.1 Таймер-секундомер - бесплатное приложение, которое объединяет в себе таймер обратного отсчёта и секундомер. Программа отличается высокой точностью (до 0.01 с.), Free Alarm Clock 4.0.1 Free Alarm Clock - очень удобный будильник для компьютера с набором полезных функций. Это приложение позволяет организовать неограниченное количество будильников с Atomic Alarm Clock 6.3 Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность

Timer-7 2.0 Timer-7 - таймер обратного отсчета для любых задач: кулинария, отдых, работа, образование и т.п. По окончанию таймера можно проиграть любой звуковой файл или Будильник 2.5.5.2 Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в DesktopDigitalClock 2.67 Небольшая утилита, которая представляет собой простые и красивые цифровые часы для рабочего стола. Пользователю доступны различные темы оформления, возможность