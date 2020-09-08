OnlyStopWatch для Windows

OnlyStopWatch 4.55

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Описание OnlyStopWatch 4.55Описание   Скачать OnlyStopWatch 4.55СКАЧАТЬ (42 Кб) Скриншоты OnlyStopWatch 4.55Скриншоты (1)   Статистика OnlyStopWatch 4.55Статистика   Отзывы о OnlyStopWatch 4.55Отзывы (5)  
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4.76 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.76 из 5
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OnlyStopWatch - небольшой портативный и простой в использовании таймер и секундомер, позволяющий измерять время с точностью до милисекунд. Таймер можно установить от 5 до 120 минут или задать интервал вручную.

OnlyStopWatch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 871
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧасы, будильники
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Отзывы о программе OnlyStopWatch

silver11 про OnlyStopWatch 4.44 [13-07-2020]

Хороший таймер, использую для контроля времени работы за ПК
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Марк про OnlyStopWatch 4.21 [06-11-2019]

Что-то не сбрасывается. Считает и считает. Как задействовать системный динамик? Что-то как-то ерунда какая-то
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Андрей про OnlyStopWatch 4.21 [14-02-2019]

Очень удобная и компактная программа! Спасибо автору!
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Отлично ! про OnlyStopWatch 4.11 [18-05-2018]

НИЧЕГО ЛИШНЕГО !. Запуск по клавише, остановка , сброс, полноэкранный режим, темы оформления отлично воспринимающиеся. Интуитивно понятный интерфейс для настроек вручную. Всё что нужно, очень удобно. Спасибо!
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Slavik Selin про OnlyStopWatch 3.73 [24-10-2014]

Нет настроек оповещения. не задаётся мелодия, вручную настраивать таймер неудобно. Такое ощущение, что писал человек, едва познакомившись с программированием.
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