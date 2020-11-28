Advanced Disk Recovery для Windows

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Advanced Disk Recovery 2.7.1200Описание
Отзывы о Advanced Disk Recovery 2.7.1200Отзывы
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Advanced Recovery Disk - простая программа для восстановления удаленных данных с жесткого диска, CD и DVD. Позволяет восстанавливать любые типы файлов с различных устройств хранения данных, в том числе с внешних жестких дисков и карт флэш-памяти. После завершения сканирования, вы можете просмотреть файлы / папки и восстановить их в указанное место.

Особенности Advanced Recovery Disk:

  • Два типа сканирования для поиска удаленных файлов: быстрое и глубокое.
  • Сохранение результатов сканирования, при прерывании.
  • Дополнительные фильтры для восстановления нужных данных.
  • Проверяет заголовок файла.
  • Использование файла подписи и главной файловой таблицы для идентификации удаленных файлов.
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение:15 дней
Версия:2.7.1200 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 295 | Статистика
Размер:5,32 Мб
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Отзывы о программе Advanced Disk Recovery

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