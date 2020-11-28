Advanced Disk Recovery для Windows
5.00 из 5, всего оценок - 1
Advanced Recovery Disk - простая программа для восстановления удаленных данных с жесткого диска, CD и DVD. Позволяет восстанавливать любые типы файлов с различных устройств хранения данных, в том числе с внешних жестких дисков и карт флэш-памяти. После завершения сканирования, вы можете просмотреть файлы / папки и восстановить их в указанное место.
Особенности Advanced Recovery Disk:
- Два типа сканирования для поиска удаленных файлов: быстрое и глубокое.
- Сохранение результатов сканирования, при прерывании.
- Дополнительные фильтры для восстановления нужных данных.
- Проверяет заголовок файла.
- Использование файла подписи и главной файловой таблицы для идентификации удаленных файлов.
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.99
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|2.7.1200 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Systweak Inc.
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 295 | Статистика
|Размер:
|5,32 Мб
Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым мастер-помощником. Перед восстановлением предоставит стандартную информацию о файле
R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти, CD/DVD-диски, флешки и пр. Поддерживает практически все файловые системы, умеет работать по сети
HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с неформатированными дисками. Также следует отметить возможность контроля состояния жестких дисков
R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки, необходимые настройки утилита выполнит сама
Advanced Archive Password Recovery 4.54.110
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо неприветливых звездочек видите желанный пароль
Отзывы о программе Advanced Disk Recovery
Admin
Отзывов о программе Advanced Disk Recovery 2.7.1200 пока нет, можете добавить...