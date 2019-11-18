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«Охрана труда» для 1С:Предприятие для Windows

«Охрана труда» для 1С:Предприятие 10.1.5.8

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Описание «Охрана труда» для 1С:Предприятие 10.1.5.8Описание   Скачать «Охрана труда» для 1С:Предприятие 10.1.5.8СКАЧАТЬ (4,05 Мб) Скриншоты «Охрана труда» для 1С:Предприятие 10.1.5.8Скриншоты (6)   Статистика «Охрана труда» для 1С:Предприятие 10.1.5.8Статистика   Отзывы о «Охрана труда» для 1С:Предприятие 10.1.5.8Отзывы (7)  
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3.95 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 3.95 из 5
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"Охрана труда" для 1С:Предприятие - прикладное решение на платформе 1С:Предприятие 8.3 для автоматизации рабочего места инженера по охране труда. Данный продукт предназначен для автоматизации проведения аттестации рабочих мест и медицинских осмотров с учетом последних изменений законодательства.

Особенности:

  • Учет ведется в соответствии с "новыми" приказами.
  • Повышается эффективность труда инженеров по охране труда, в их деятельности появляется систематичность.
  • Накапливается «небухгалтерская» статистическая информация для принятия управленческих решений.
  • Снижается риск штрафных санкций со стороны контролирующих органов (Роспотребнадзор, Санэпидемстанция, Инспекция труда).

Функциональные возможности:

  • Подсистема "Медицинские осмотры":
    • формирование перечня контингентов,
    • формирование списка лиц для медосмотров,
    • формирование графика медосмотров,
    • расчет стоимости медосмотров,
    • ведение паспортов здоровья.
  • Подсистема "Аттестация рабочих мест" по условиям труда.
    • Формирование рабочих мест. Возможность автоматического формирования кода рабочего места. Возможность автоматического формирования рабочих мест по штатному расписанию или по основному оборудованию.
    • Формирование комиссии для проведения аттестации рабочих мест.
    • Формирование графика замеров.
    • Отражение замеров на рабочих местах. Замеров вредных факторов, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, требований безопасности.
    • Производственный контроль.
    • Оценка обеспеченности средств индивидуальной защиты (СИЗ) на рабочих местах.
    • Комплексная оценка состояния условий труда на рабочем месте.
    • Формирование карты аттестации рабочего места.
    • Формирование необходимых печатных документов по аттестации рабочих мест.
  • Возможность вести учет по нескольким организациям.
  • Возможность загрузки данных через COM-соединение из конфигураций 1С:Зарплата и управление персоналом 8, 1С:Комплексная автоматизация и 1С:Управление производственным предприятием 8.
  • Возможность загрузки данных из XML и табличных документов.
  • Возможность загрузки данных в специальном формате, предназначенном для организации регулярных обменов данными с любыми программами.
  • Хранение нормативной документации, как в базе, так и в указанном каталоге.
  • Механизм внешних отчетов, обработок, печатных форм и обработок заполнения табличных частей документов.
  • Работа в многопользовательском режиме.
  • Рабочая база данных поставляется с заполненной нормативно-справочной информацией (НСИ). Это позволяет сразу приступить к ведению учета и значительно снизить затраты на ввод программы в эксплуатацию.
«Охрана труда» для 1С:Предприятие
«Охрана труда» для 1С:Предприятие
«Охрана труда» для 1С:Предприятие
«Охрана труда» для 1С:Предприятие
Статус программы Демо версия | Цена: 50000 руб.
Ограничение в работе программыОграничение на количество сохраняемых данных
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 267
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы - Техническая литература
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Отзывы о программе «Охрана труда» для 1С:Предприятие

Михаил про «Охрана труда» для 1С:Предприятие 8.2 5.0.3.2 [07-11-2016]

только нам ее запустить видимо некому нет специалистов в ООО "Комплекс Про"
| 1 | Ответить

гость про «Охрана труда» для 1С:Предприятие 8.2 5.0.3.2 [20-11-2015]

Онлайн версия есть ?
7 | | Ответить

Лесник про «Охрана труда» для 1С:Предприятие 8.2 5.0.3.2 [28-06-2015]

Оценка 5+.
3 | 2 | Ответить

с мини супер поселка про «Охрана труда» для 1С:Предприятие 8.2 5.0.3.2 [22-03-2015]

Супер прикладное решение.
4 | 2 | Ответить

строитель жилья про «Охрана труда» для 1С:Предприятие 8.2 2.0.1.1 [01-04-2014]

Очень полезная программа.
4 | | Ответить

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