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5 "Охрана труда" для 1С:Предприятие - прикладное решение на платформе 1С:Предприятие 8.3 для автоматизации рабочего места инженера по охране труда. Данный продукт предназначен для автоматизации проведения аттестации рабочих мест и медицинских осмотров с учетом последних изменений законодательства. Особенности: Учет ведется в соответствии с "новыми" приказами.

Повышается эффективность труда инженеров по охране труда, в их деятельности появляется систематичность.

Накапливается «небухгалтерская» статистическая информация для принятия управленческих решений.

Снижается риск штрафных санкций со стороны контролирующих органов (Роспотребнадзор, Санэпидемстанция, Инспекция труда). Функциональные возможности: Подсистема "Медицинские осмотры": формирование перечня контингентов, формирование списка лиц для медосмотров, формирование графика медосмотров, расчет стоимости медосмотров, ведение паспортов здоровья.

Подсистема "Аттестация рабочих мест" по условиям труда. Формирование рабочих мест. Возможность автоматического формирования кода рабочего места. Возможность автоматического формирования рабочих мест по штатному расписанию или по основному оборудованию. Формирование комиссии для проведения аттестации рабочих мест. Формирование графика замеров. Отражение замеров на рабочих местах. Замеров вредных факторов, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, требований безопасности. Производственный контроль. Оценка обеспеченности средств индивидуальной защиты (СИЗ) на рабочих местах. Комплексная оценка состояния условий труда на рабочем месте. Формирование карты аттестации рабочего места. Формирование необходимых печатных документов по аттестации рабочих мест.

Возможность вести учет по нескольким организациям.

Возможность загрузки данных через COM-соединение из конфигураций 1С:Зарплата и управление персоналом 8, 1С:Комплексная автоматизация и 1С:Управление производственным предприятием 8.

Возможность загрузки данных из XML и табличных документов.

Возможность загрузки данных в специальном формате, предназначенном для организации регулярных обменов данными с любыми программами.

Хранение нормативной документации, как в базе, так и в указанном каталоге.

Механизм внешних отчетов, обработок, печатных форм и обработок заполнения табличных частей документов.

Работа в многопользовательском режиме.

Рабочая база данных поставляется с заполненной нормативно-справочной информацией (НСИ). Это позволяет сразу приступить к ведению учета и значительно снизить затраты на ввод программы в эксплуатацию.