Dictaphone для Windows
4.32 из 5, всего оценок - 32
Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и т.д.), с возможностью сохранения записей в формате WAV, MP3 или WMA.
Присутствуют функции продолжения, вставки, перемотки и перезаписи данных из указанной позиции, а также имеется встроенный менеджер, позволяющий управлять и редактировать записи.
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €25.00
|Ограничение:
|25 дней
|Версия:
|1.0.45.226 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|3delite
|Категория:
|Запись звука, голоса
|Загрузок (сегодня/всего):
|20 / 64 877 | Статистика
|Размер:
|20,18 Мб
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Отзывы о программе Dictaphone
имя про Dictaphone 1.0.6.128 [14-11-2020]
полная фигня, запись пошел вроде, а когда хотел прослушать пошли ошибки без остановок.
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