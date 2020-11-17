Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и т.д.), с возможностью сохранения записей в формате WAV, MP3 или WMA.

Присутствуют функции продолжения, вставки, перемотки и перезаписи данных из указанной позиции, а также имеется встроенный менеджер, позволяющий управлять и редактировать записи.