Dictaphone для Windows

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Dictaphone 1.0.45.226Описание
Отзывы о Dictaphone 1.0.45.226Отзывы
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4.32 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
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Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и т.д.), с возможностью сохранения записей в формате WAV, MP3 или WMA.

Присутствуют функции продолжения, вставки, перемотки и перезаписи данных из указанной позиции, а также имеется встроенный менеджер, позволяющий управлять и редактировать записи.

Dictaphone скриншот № 1
Dictaphone скриншот № 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €25.00
Ограничение:25 дней
Версия:1.0.45.226 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись звука, голоса
Загрузок (сегодня/всего):20 / 64 877 | Статистика
Размер:20,18 Мб
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Отзывы о программе Dictaphone

имя про Dictaphone 1.0.6.128 [14-11-2020]

полная фигня, запись пошел вроде, а когда хотел прослушать пошли ошибки без остановок.
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