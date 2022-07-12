Free Audio Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Запись звука, голоса
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|14,65 Мб
Free Audio Recorder - отличный аудиорекордер для записи звуков ПК и внешнего микрофона в файлы AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, M4B, M4R, MKA, MP2, MP3, OGG, RA, VOC, WAV или WMA. Free Audio Recorder позволяет записывать звук с компьютера и микрофона одновременно. Программа предоставляет множество выходных аудиоформатов, включая MP3, AAC, FLAC, WMA и т.д. для беспрепятственного воспроизведения на любых музыкальных плеерах и портативных устройствах.
Особенности Free Audio Recorder:
- Возможность одновременно записывать звук компьютера и свой голос.
- Возможность записывать звук, воспроизводимый другими программами, включая Windows Media Player, iTunes, Musicmatch Jukebox, WinAmp, программы интернет-телефонии, такие как Skype, и многие другие.
- Возможность записывать любой источник звука. Вы можете записывать аудио с более чем 500 популярных радиостанций и музыкальных сайтов, включая YouTube, Pandora, Spotify, BBC Radio, iTunes Radio и многие другие.
- Запись всех голосовых разговоров, включая Skype, Yahoo Messenger, Google Talk и любые другие VoIP-приложения, и сохранение разговоров в виде файлов wav, mp3 ogg или wma.
- Включает в себя расширенную функцию записи по времени, которая дает вам возможность запланировать запись, чтобы начать или остановить запись в определенное время. Позволяет установить время начала записи, а также условия (например, время, размер файла, длительность записи) для остановки записи.
- Каждый формат (AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, M4B, M4R, MKA, MP2, MP3, OGG, RA, VOC, WAV, WMA) имеет список предустановок для получения точного результата.
- Поддержка длительной записи.
- Поддержка нескольких звуковых карт.
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