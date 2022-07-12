Free Audio Recorder для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Запись звука, голоса
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:14,65 Мб
Free Audio Recorder скриншот № 1
Free Audio Recorder скриншот № 2
Free Audio Recorder скриншот № 3

Free Audio Recorder - отличный аудиорекордер для записи звуков ПК и внешнего микрофона в файлы AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, M4B, M4R, MKA, MP2, MP3, OGG, RA, VOC, WAV или WMA. Free Audio Recorder позволяет записывать звук с компьютера и микрофона одновременно. Программа предоставляет множество выходных аудиоформатов, включая MP3, AAC, FLAC, WMA и т.д. для беспрепятственного воспроизведения на любых музыкальных плеерах и портативных устройствах.

Особенности Free Audio Recorder:

  • Возможность одновременно записывать звук компьютера и свой голос.
  • Возможность записывать звук, воспроизводимый другими программами, включая Windows Media Player, iTunes, Musicmatch Jukebox, WinAmp, программы интернет-телефонии, такие как Skype, и многие другие.
  • Возможность записывать любой источник звука. Вы можете записывать аудио с более чем 500 популярных радиостанций и музыкальных сайтов, включая YouTube, Pandora, Spotify, BBC Radio, iTunes Radio и многие другие.
  • Запись всех голосовых разговоров, включая Skype, Yahoo Messenger, Google Talk и любые другие VoIP-приложения, и сохранение разговоров в виде файлов wav, mp3 ogg или wma.
  • Включает в себя расширенную функцию записи по времени, которая дает вам возможность запланировать запись, чтобы начать или остановить запись в определенное время. Позволяет установить время начала записи, а также условия (например, время, размер файла, длительность записи) для остановки записи.
  • Каждый формат (AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, M4B, M4R, MKA, MP2, MP3, OGG, RA, VOC, WAV, WMA) имеет список предустановок для получения точного результата.
  • Поддержка длительной записи.
  • Поддержка нескольких звуковых карт.
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