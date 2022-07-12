Free Audio Recorder - отличный аудиорекордер для записи звуков ПК и внешнего микрофона в файлы AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, M4B, M4R, MKA, MP2, MP3, OGG, RA, VOC, WAV или WMA. Free Audio Recorder позволяет записывать звук с компьютера и микрофона одновременно. Программа предоставляет множество выходных аудиоформатов, включая MP3, AAC, FLAC, WMA и т.д. для беспрепятственного воспроизведения на любых музыкальных плеерах и портативных устройствах.

Особенности Free Audio Recorder: