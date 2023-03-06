Sound Recorder для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись звука, голоса
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,32 Мб
Sound Recorder скриншот № 1

Sound Recorder - утилита, которая может записывать звук с устройства ввода (микрофон) и с текущего устройства вывода, используя преимущества WASAPI. Данная утилита может пригодиться, если вы хотите быстро записать звук с микрофона или музыку, воспроизводимую вашим настольным или портативным компьютером, даже если у вас нет подключенных колонок.

Вам не нужно подносить микрофон к динамикам компьютера, чтобы записать его звук. Даже если на вашем компьютере нет опции "Stereo Mix", вы можете легко записать звук, исходящий с вашего компьютера под управлением Windows, в файл WAV.

Чтобы записать звук, исходящий из вашего компьютера, необходимо выполнить 3 простых шага:

  1. Откройте программу Vovsoft Sound Recorder для записи звука с компьютера.
  2. Нажмите кнопку "Start" в разделе "Record loopback (system sound)".
  3. Нажмите кнопку "Stop" и выберите местоположение волнового файла.
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