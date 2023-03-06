Sound Recorder - утилита, которая может записывать звук с устройства ввода (микрофон) и с текущего устройства вывода, используя преимущества WASAPI. Данная утилита может пригодиться, если вы хотите быстро записать звук с микрофона или музыку, воспроизводимую вашим настольным или портативным компьютером, даже если у вас нет подключенных колонок.

Вам не нужно подносить микрофон к динамикам компьютера, чтобы записать его звук. Даже если на вашем компьютере нет опции "Stereo Mix", вы можете легко записать звук, исходящий с вашего компьютера под управлением Windows, в файл WAV.

Чтобы записать звук, исходящий из вашего компьютера, необходимо выполнить 3 простых шага: