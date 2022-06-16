Voicemod для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.32.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Запись звука, голоса
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:76,4 Мб
Voicemod скриншот № 1

Voicemod позволяет вам экспериментировать со своим творчеством и изменять голос в режиме реального времени с помощью многочисленных голосовых фильтров. Программа полностью совместима со всеми вашими любимыми играми и программами, такими как CS:GO, Minecraft, Rust, Valheim, Fortnite, Rocket League, Valorant, Among Us, Discord, Skype, TeamSpeak и другими. Испытайте ведущую технологию изменения голоса для геймеров и стримеров.

Некоторые из голосовых фильтров дополнены эпическими фоновыми эффектами, которые используют их для улучшения многопользовательской игры с друзьями, создания развлекательного контента для прямых трансляций или выведения ролевых игр на новый уровень погружения с помощью голосового симулятора. При желании можно настроить горячие клавиши, чтобы иметь быстрый доступ к своим любимым голосам.

Пользоваться приложением очень просто:

  • Загрузите Voicemod и правильно настройте его на компьютере, выбрав в качестве устройства ввода ваш основной микрофон.
  • Выберите пункт меню Voicebox, чтобы получить доступ к различным голосовым фильтрам.
  • Убедитесь, что переключатель "Voice Changer" в нижней части окна включен.
  • Просмотрите библиотеку голосовых эффектов, выберите понравившиеся и при желании назначьте их на горячие клавиши.
  • Используйте переключатель "Hear Myself" в нижней части окна, чтобы продемонстрировать свой новый голос, и переключатель "Background Effects", чтобы включить или выключить эффекты окружения.
  • Убедитесь, что вы выбрали "Микрофон (виртуальное аудиоустройство Voicemod)" в качестве устройства ввода в приложении, с которым вы хотите использовать устройство изменения голоса.
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