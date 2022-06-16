Voicemod позволяет вам экспериментировать со своим творчеством и изменять голос в режиме реального времени с помощью многочисленных голосовых фильтров. Программа полностью совместима со всеми вашими любимыми играми и программами, такими как CS:GO, Minecraft, Rust, Valheim, Fortnite, Rocket League, Valorant, Among Us, Discord, Skype, TeamSpeak и другими. Испытайте ведущую технологию изменения голоса для геймеров и стримеров.

Некоторые из голосовых фильтров дополнены эпическими фоновыми эффектами, которые используют их для улучшения многопользовательской игры с друзьями, создания развлекательного контента для прямых трансляций или выведения ролевых игр на новый уровень погружения с помощью голосового симулятора. При желании можно настроить горячие клавиши, чтобы иметь быстрый доступ к своим любимым голосам.

Пользоваться приложением очень просто: