TextPad — это мощный текстовый редактор, предназначенный для работы с текстовыми файлами любых размеров (размер ограничен только свободной памятью компьютера). Программа обладает удобным интерфейсом, присутствует Universal Naming Convention (UNC), есть возможность работы сразу с несколькими файлами, имеется опция восстановления прерванной работы именно в том месте, где она была завершена в прошлый раз. Работает автоматическое оформление текста, неограниченная возможность отката, встроенный менеджер работы с файлами и т.д.