TextPad для Windows
|Оценка:
|4.70/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $25.90
|Версия:
|8.15.0 / 9.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Helios Software Solutions
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 19 749 | Статистика
|Размер:
|11,33 Мб
TextPad — это мощный текстовый редактор, предназначенный для работы с текстовыми файлами любых размеров (размер ограничен только свободной памятью компьютера). Программа обладает удобным интерфейсом, присутствует Universal Naming Convention (UNC), есть возможность работы сразу с несколькими файлами, имеется опция восстановления прерванной работы именно в том месте, где она была завершена в прошлый раз. Работает автоматическое оформление текста, неограниченная возможность отката, встроенный менеджер работы с файлами и т.д.
- Исправлены некоторые проблемы и ошибки
Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов,...
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Отзывы о программе TextPad
Василий про TextPad 5.3.1 [10-02-2010]
Спасибо, Софтпорталу, нашёл то, что нужно по рекомендации.
прога textpad скачалась быстро и качественно.
Удачи.
Василий
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Алексей про TextPad 5.03 [13-09-2007]
очень, очень удобный редактор может все что
нужно
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