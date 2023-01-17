TextPad для Windows

Описание
Отзывы
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Оценка: 4.70/5 голосов - 10
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $25.90
Версия:8.15.0 / 9.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 19 749 | Статистика
Размер:11,33 Мб
TextPad скриншот № 1
TextPad скриншот № 2
TextPad скриншот № 3
TextPad скриншот № 4

TextPad — это мощный текстовый редактор, предназначенный для работы с текстовыми файлами любых размеров (размер ограничен только свободной памятью компьютера). Программа обладает удобным интерфейсом, присутствует Universal Naming Convention (UNC), есть возможность работы сразу с несколькими файлами, имеется опция восстановления прерванной работы именно в том месте, где она была завершена в прошлый раз. Работает автоматическое оформление текста, неограниченная возможность отката, встроенный менеджер работы с файлами и т.д.

Что нового в TextPad 8.15.0 / 9.0.0?
  • Исправлены некоторые проблемы и ошибки
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Отзывы о программе TextPad

Василий про TextPad 5.3.1 [10-02-2010]

Спасибо, Софтпорталу, нашёл то, что нужно по рекомендации.
прога textpad скачалась быстро и качественно.
Удачи.
Василий
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Aliz про TextPad 5.3.1 [05-02-2010]

Merci, le bon programme!)
2 | 2 | Ответить

Vyntik про TextPad 5.20 [14-04-2008]

Спасибо! Именно его искал!!!
2 | 2 | Ответить

Andrey про TextPad 5.10 [14-01-2008]

AkelPad рулит!
2 | 2 | Ответить

Алексей про TextPad 5.03 [13-09-2007]

очень, очень удобный редактор может все что
нужно
2 | 2 | Ответить

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