Sophos Mobile Security для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.7.3709 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sophos
|Категория:
|Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 210 | Статистика
|Размер:
|26.77 Мб
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Sophos Mobile Security – это небольшой антивирус, который поможет избежать нежелательных программ с вредоносным кодом, без потери производительности девайса. Антивирус сканирует на угрозы существующую информацию, а новые приложение проверяет в момент установки. Приложение поддерживает удаленную блокировку устройства для сохранения информации при потере или краже.
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