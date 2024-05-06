Sophos Mobile Security – это небольшой антивирус, который поможет избежать нежелательных программ с вредоносным кодом, без потери производительности девайса. Антивирус сканирует на угрозы существующую информацию, а новые приложение проверяет в момент установки. Приложение поддерживает удаленную блокировку устройства для сохранения информации при потере или краже.