Sophos Mobile Security для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.7.3709 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антивирусы, Spyware
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 210 | Статистика
Размер:26.77 Мб
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Sophos Mobile Security – это небольшой антивирус, который поможет избежать нежелательных программ с вредоносным кодом, без потери производительности девайса. Антивирус сканирует на угрозы существующую информацию, а новые приложение проверяет в момент установки. Приложение поддерживает удаленную блокировку устройства для сохранения информации при потере или краже.

 

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