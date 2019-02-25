PhotoStage Slideshow для Windows

PhotoStage Slideshow 6.06

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Описание PhotoStage Slideshow 6.06Описание   Скачать PhotoStage Slideshow 6.06СКАЧАТЬ (5,03 Мб) Скриншоты PhotoStage Slideshow 6.06Скриншоты (5)   Статистика PhotoStage Slideshow 6.06Статистика   Отзывы о PhotoStage Slideshow 6.06Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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PhotoStage Slideshow - удобный и простой в использовании инструмент для создания слайд-шоу и презентаций. Программа позволяет пользователю с легкостью комбинировать цифровые изображения, видеоролики, музыку, добавлять к ним эффекты переходов, текст и водяные знаки, собственные комментарии, настраивать яркость, насыщенность и цвет, кадрировать и вращать картинки и многое другое.

Готовое слайд-шоу можно записать на CD/DVD или Blu-ray диски, сохранить на жестком диске в формате avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4 или mov, подготовить для просмотра на различных портативных устройствах, включая iPod, iPhone, iPаd, PSP, Mobile Phone, Pocket PC, опубликовать на YouTube или Facebook, а также экспортировать в Flash. Поддерживаются практически все популярные аудио, видео и графические форматы.

Скриншоты PhotoStage Slideshow:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $20.99
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 349
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
 Программа PhotoStage Slideshow отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе PhotoStage Slideshow

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