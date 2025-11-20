10-Strike Connection Monitor для Windows
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 2990 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|Pro 6.1r | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|10-Strike Software
|Категории:
|Администрирование - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 850 | Статистика
|Размер:
|28.43 Мб
|СКАЧАТЬ
10-Strike Connection Monitor - программа мониторинга подключений и контроля доступа к папкам компьютера по сети. Ведёт журнал доступа сетевых пользователей к файлам и папкам, выдает текстовые и звуковые оповещения при подключениях удаленных пользователей, запускает приложения, отсылает оповещения по e-mail. Предусмотрена возможность блокировки подключений и отключения сетевого доступа.
Особенности Connection Monitor:
- Мониторинг подключений к сетевым ресурсам компьютера в локальной сети.
- Мониторинг доступа к общим файлам и папкам в локальной сети.
- Контроль приватности.
- Ведение лога (журнала) подключений и открытия файлов по сети.
- Есть возможность занесения пользователей в "черный список" для их отключения при следующих попытках доступа.
- Настройка выдачи сигнализации при подключении определенных пользователей или при подключении с заданных адресов. Сигнализация поддерживает выдачу оповещения на экран, звуковое оповещение, отправка сообщения на e-mail, запуск приложений, запись в лог, отключение пользователя, занесения пользователя в черный список.
- Работа в режиме службы. Просмотр логов и настройка службы осуществляется программой в системном трее.
- Быстрое и удобное отключение/включение доступа к сетевым папкам с общим доступом.
- Автоматическое отключение назойливых пользователей, скачивающих большие файлы.
