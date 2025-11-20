Программы для Windows » Сети » Администрирование » 10-Strike Connection Monitor Pro 6.1r

10-Strike Connection Monitor - программа мониторинга подключений и контроля доступа к папкам компьютера по сети. Ведёт журнал доступа сетевых пользователей к файлам и папкам, выдает текстовые и звуковые оповещения при подключениях удаленных пользователей, запускает приложения, отсылает оповещения по e-mail. Предусмотрена возможность блокировки подключений и отключения сетевого доступа.

Особенности Connection Monitor:

  • Мониторинг подключений к сетевым ресурсам компьютера в локальной сети.
  • Мониторинг доступа к общим файлам и папкам в локальной сети.
  • Контроль приватности.
  • Ведение лога (журнала) подключений и открытия файлов по сети.
  • Есть возможность занесения пользователей в "черный список" для их отключения при следующих попытках доступа.
  • Настройка выдачи сигнализации при подключении определенных пользователей или при подключении с заданных адресов. Сигнализация поддерживает выдачу оповещения на экран, звуковое оповещение, отправка сообщения на e-mail, запуск приложений, запись в лог, отключение пользователя, занесения пользователя в черный список.
  • Работа в режиме службы. Просмотр логов и настройка службы осуществляется программой в системном трее.
  • Быстрое и удобное отключение/включение доступа к сетевым папкам с общим доступом.
  • Автоматическое отключение назойливых пользователей, скачивающих большие файлы.
