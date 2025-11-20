10-Strike Connection Monitor - программа мониторинга подключений и контроля доступа к папкам компьютера по сети. Ведёт журнал доступа сетевых пользователей к файлам и папкам, выдает текстовые и звуковые оповещения при подключениях удаленных пользователей, запускает приложения, отсылает оповещения по e-mail. Предусмотрена возможность блокировки подключений и отключения сетевого доступа.

Особенности Connection Monitor: