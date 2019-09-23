Tweak-SSD для Windows

Tweak-SSD 2.0.70

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Описание Tweak-SSD 2.0.70Описание   Скачать Tweak-SSD 2.0.70СКАЧАТЬ (13,36 Мб) Скриншоты Tweak-SSD 2.0.70Скриншоты (8)   Статистика Tweak-SSD 2.0.70Статистика   Отзывы о Tweak-SSD 2.0.70Отзывы (1)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Tweak-SSD - утилита для оптимизации и настройки производительности SSD диска на Windows 7 или 8. Интуитивный мастер настройки проведет от одной настройки к другой, предлагая оптимальные настройки.

Система настройки предлагает несколько SSD связанных настроек системы:

  • Отключение оптимизации загрузки системы/приложений.
  • Размещение ядра системы в памяти вместо выгрузки части модулей на диск.
  • Увеличение кэша файловой системы.
  • Снятие лимита NTFS на использование памяти.
  • Отключение индексации файлов.
  • Отключение гибернации.
  • Отключение записи времени последнего доступа к файлу.
  • Отключение дефрагментации загрузочных файлов.
  • Отключение файла подкачки.
  • TRIM-оптимизация.
  • Отключение помощника совместимости программ.
Что нового в Tweak-SSD 2.0.70?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Tweak-SSD
Tweak-SSD
Tweak-SSD
Tweak-SSD
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $13.75
Ограничение в работе программыотключена опция TRIM-оптимизации
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 8 530
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе Tweak-SSD

Олег про Tweak-SSD 2.0.25 [08-03-2018]

Хорошая програма
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