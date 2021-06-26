Виджет Погода и Часы для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Devexpert.NET
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 678 | Статистика
|Размер:
|12,35 Мб
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Виджет Погода и Часы - бесплатное приложение для Андроид-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно узнать детальный прогноз погоды в любой точке мира.
Программа умеет автоматически определять местоположение пользователя (также можно вручную указать любой город) и информирует его о текущей температуре, влажности, атмосферном давлении, скорости ветра и его направлении, времени рассвета и заката, фазы луны и др. Присутствует точный почасовой прогноз на день, 5 или 10 дней.
Основные возможности программы Виджет Погода и Часы:
- Текущее состояние погоды с прогнозом на 5 дней.
- Прогноз на 10 дней и почасовой прогноз с указанием осадков.
- Звуковые уведомления для информировании о предстоящих погодных условиях.
- Время рассвета и заката.
- Выбор единиц измерения атмосферного давления, температуры, скорости ветра.
- Отображение текущей температуры в строке состояния.
- Возможность поделиться информацией о погоде и местоположении с друзьями.
- Разнообразные настраиваемые виджеты для домашнего экрана.
- Поиск по всем странам, городам мира или почтовому индексу.
- Возможность обновления погоды только через Wi-Fi.
- Возможность отключить обновление прогнозов погоды находясь в роуминге.
- Выбор интервала автоматического обновления (от 30 мин. до 12 часов) или вручную.
- Автоопределение местоположения через GPS для быстрого получения информации
- о погоде.
- Установка до 10 разных локаций или городов.
- Погодная карта с возможностью установки любого города из списка.
- УФ-индекс и точки росы.
- Виджеты для отображения событий календаря.
- Поддержка Android Wear и многое другое.
- Улучшение производительности.
- Исправление ошибок.
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