Виджет Погода и Часы - бесплатное приложение для Андроид-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно узнать детальный прогноз погоды в любой точке мира.

Программа умеет автоматически определять местоположение пользователя (также можно вручную указать любой город) и информирует его о текущей температуре, влажности, атмосферном давлении, скорости ветра и его направлении, времени рассвета и заката, фазы луны и др. Присутствует точный почасовой прогноз на день, 5 или 10 дней.

Основные возможности программы Виджет Погода и Часы: