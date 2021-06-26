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Виджет Погода и Часы для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 678 | Статистика
Размер:12,35 Мб
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Виджет Погода и Часы - бесплатное приложение для Андроид-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно узнать детальный прогноз погоды в любой точке мира.

Программа умеет автоматически определять местоположение пользователя (также можно вручную указать любой город) и информирует его о текущей температуре, влажности, атмосферном давлении, скорости ветра и его направлении, времени рассвета и заката, фазы луны и др. Присутствует точный почасовой прогноз на день, 5 или 10 дней.

Основные возможности программы Виджет Погода и Часы:

  • Текущее состояние погоды с прогнозом на 5 дней.
  • Прогноз на 10 дней и почасовой прогноз с указанием осадков.
  • Звуковые уведомления для информировании о предстоящих погодных условиях.
  • Время рассвета и заката.
  • Выбор единиц измерения атмосферного давления, температуры, скорости ветра.
  • Отображение текущей температуры в строке состояния.
  • Возможность поделиться информацией о погоде и местоположении с друзьями.
  • Разнообразные настраиваемые виджеты для домашнего экрана.
  • Поиск по всем странам, городам мира или почтовому индексу.
  • Возможность обновления погоды только через Wi-Fi.
  • Возможность отключить обновление прогнозов погоды находясь в роуминге.
  • Выбор интервала автоматического обновления (от 30 мин. до 12 часов) или вручную.
  • Автоопределение местоположения через GPS для быстрого получения информации
  • о погоде.
  • Установка до 10 разных локаций или городов.
  • Погодная карта с возможностью установки любого города из списка.
  • УФ-индекс и точки росы.
  • Виджеты для отображения событий календаря.
  • Поддержка Android Wear и многое другое.
Что нового в Виджет Погода и Часы 6.3.0.1?
  • Улучшение производительности.
  • Исправление ошибок.
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