Расписание Погоды (RP5) – красочный и информативный прогноз погоды от известного сайта RP5. Вы можете узнать прогноз и наблюдения для каждого населенного пункта в мире, эти данные формируются на наземных метеостанциях. Особенности приложения:

дружественный и интуитивно понятный интерфейс;

удобный поиск нового населенного пункта;

сравнение погоды для пяти населенных пунктов;

возможность изменить единицы измерения параметров;

виджет с информацией о погоде и времени.

Для облегчения работы с приложением, разработчик предлагает краткую инструкцию: