Расписание Погоды (RP5) для Android
|Оценка:
|3.87/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Расписание Погоды
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 13 651 | Статистика
|Размер:
|17,49 Мб
|СКАЧАТЬ
Расписание Погоды (RP5) – красочный и информативный прогноз погоды от известного сайта RP5. Вы можете узнать прогноз и наблюдения для каждого населенного пункта в мире, эти данные формируются на наземных метеостанциях. Особенности приложения:
- дружественный и интуитивно понятный интерфейс;
- удобный поиск нового населенного пункта;
- сравнение погоды для пяти населенных пунктов;
- возможность изменить единицы измерения параметров;
- виджет с информацией о погоде и времени.
Для облегчения работы с приложением, разработчик предлагает краткую инструкцию:
- Для просмотра ПРОГНОЗОВ сдвиньте вверх страницу приложения или нажмите кнопку "Сегодня", "Завтра" или кнопку с названием дня недели.
- Для добавления НУЖНОГО населённого пункта используйте страницу поиска. Для этого нажмите на кнопку "Плюс", расположенную в правом верхнем углу экрана.
- Для сравнения погоды в РАЗНЫХ населённых пунктах сдвигайте страницы по горизонтали, влево-вправо.
- Для удаления НЕНУЖНОГО населённого пункта откройте меню "Настройки", нажав на иконку с тремя горизонтальными полосками, расположенную в левом верхнем углу экрана. А затем на пункт "Мои местоположения".
- Для установки ВИДЖЕТОВ используйте длительное нажатие пальцем на рабочем столе смартфона. После появления меню "Виджеты" найдите группу, имеющую то же название, что и само приложение: Расписание Погоды (RP5). Удерживая пальцем понравившийся вам виджет, скопируйте его на рабочий стол.
- Для предоставления более подробной информации, таблицы "1" и "3 суток" объединены в "6 суток подробно". При этом по-прежнему можно смотреть краткий прогноз на 6 суток с "шагом" 6 часов, нажав кнопку "6 суток".
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Расписание Погоды (RP5)
Яна про Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для Android [05-11-2016]
Олег про Расписание Погоды (RP5) 0.1.3 для Android [29-03-2016]
Alexey про Расписание Погоды (RP5) 0.1.12 для Android [10-06-2015]
Великолепно работает на android 4 и точный прогноз погоды.
Жалко что на андройд 2.3.6 такой нет.
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