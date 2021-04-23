Расписание Погоды (RP5) для Android

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Оценка: 3.87/5 голосов - 15
Лицензия: Бесплатная
Версия:20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):0 / 13 651 | Статистика
Размер:17,49 Мб
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Расписание Погоды (RP5) скриншот № 1
Расписание Погоды (RP5) скриншот № 2
Расписание Погоды (RP5) скриншот № 3
Расписание Погоды (RP5) скриншот № 4

Расписание Погоды (RP5) – красочный и информативный прогноз погоды от известного сайта RP5. Вы можете узнать прогноз и наблюдения для каждого населенного пункта в мире, эти данные формируются на наземных метеостанциях. Особенности приложения:

  • дружественный и интуитивно понятный интерфейс;
  • удобный поиск нового населенного пункта;
  • сравнение погоды для пяти населенных пунктов;
  • возможность изменить единицы измерения параметров;
  • виджет с информацией о погоде и времени.

Для облегчения работы с приложением, разработчик предлагает краткую инструкцию:

  1. Для просмотра ПРОГНОЗОВ сдвиньте вверх страницу приложения или нажмите кнопку "Сегодня", "Завтра" или кнопку с названием дня недели.
  2. Для добавления НУЖНОГО населённого пункта используйте страницу поиска. Для этого нажмите на кнопку "Плюс", расположенную в правом верхнем углу экрана.
  3. Для сравнения погоды в РАЗНЫХ населённых пунктах сдвигайте страницы по горизонтали, влево-вправо.
  4. Для удаления НЕНУЖНОГО населённого пункта откройте меню "Настройки", нажав на иконку с тремя горизонтальными полосками, расположенную в левом верхнем углу экрана. А затем на пункт "Мои местоположения".
  5. Для установки ВИДЖЕТОВ используйте длительное нажатие пальцем на рабочем столе смартфона. После появления меню "Виджеты" найдите группу, имеющую то же название, что и само приложение: Расписание Погоды (RP5). Удерживая пальцем понравившийся вам виджет, скопируйте его на рабочий стол.
Что нового в Расписание Погоды (RP5) 20?
  • Для предоставления более подробной информации, таблицы "1" и "3 суток" объединены в "6 суток подробно". При этом по-прежнему можно смотреть краткий прогноз на 6 суток с "шагом" 6 часов, нажав кнопку "6 суток".
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Расписание Погоды (RP5)

Яна про Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для Android [05-11-2016]

Очень полезная программ! Советую, скачайте.
2 | 4 | Ответить

Олег про Расписание Погоды (RP5) 0.1.3 для Android [29-03-2016]

Отлично работает на Android 5.0
2 | 2 | Ответить

Alexey про Расписание Погоды (RP5) 0.1.12 для Android [10-06-2015]

Великолепно работает на android 4 и точный прогноз погоды.
Жалко что на андройд 2.3.6 такой нет.
2 | 4 | Ответить

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