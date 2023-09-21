WindHub для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15,94 Мб
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WindHub - это незаменимый инструмент для всех любителей активных видов спорта, связанных с погодными условиями. От яхтинга до рыбалки, от серфинга до кайтинга - WindHub поможет вам планировать ваши мероприятия так, чтобы вы могли наслаждаться их полной безопасностью и удовольствием.

Преимущества WindHub:

  • Множество моделей прогноза: WindHub предоставляет доступ к нескольким моделям прогноза погоды, включая O-WRF, OS, NAM, AROME, ICON, ECMWF, HRRR, WRF8 и GFS. Это позволяет вам выбирать наиболее точный и надежный прогноз для вашей активности.
  • Интерактивная карта: Наши пользовательские карты погоды и ветра обеспечивают наглядное отображение текущих условий. Вы сможете легко определить, где находятся наилучшие места для вашей активности.
  • Мгновенные обновления: WindHub обновляет информацию о погоде в режиме реального времени, гарантируя, что у вас всегда будет актуальная информация.
  • Персональные настройки: Вы можете настроить приложение, чтобы получать уведомления о изменениях погоды в вашем любимом месте для занятия спортом.
  • Простой и интуитивный интерфейс: WindHub разработан с учетом удобства пользователя. Вы легко разберетесь в нем, даже если вы новичок.

В целом, WindHub - это ваш надежный спутник при планировании активных мероприятий на свежем воздухе. Полагайтесь на нас, чтобы всегда быть в курсе погоды и ветра, и получать максимум удовольствия от своих хобби и спортивных занятий.

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