WindHub для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Windy Weather World Inc
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|15,94 Мб
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WindHub - это незаменимый инструмент для всех любителей активных видов спорта, связанных с погодными условиями. От яхтинга до рыбалки, от серфинга до кайтинга - WindHub поможет вам планировать ваши мероприятия так, чтобы вы могли наслаждаться их полной безопасностью и удовольствием.
Преимущества WindHub:
- Множество моделей прогноза: WindHub предоставляет доступ к нескольким моделям прогноза погоды, включая O-WRF, OS, NAM, AROME, ICON, ECMWF, HRRR, WRF8 и GFS. Это позволяет вам выбирать наиболее точный и надежный прогноз для вашей активности.
- Интерактивная карта: Наши пользовательские карты погоды и ветра обеспечивают наглядное отображение текущих условий. Вы сможете легко определить, где находятся наилучшие места для вашей активности.
- Мгновенные обновления: WindHub обновляет информацию о погоде в режиме реального времени, гарантируя, что у вас всегда будет актуальная информация.
- Персональные настройки: Вы можете настроить приложение, чтобы получать уведомления о изменениях погоды в вашем любимом месте для занятия спортом.
- Простой и интуитивный интерфейс: WindHub разработан с учетом удобства пользователя. Вы легко разберетесь в нем, даже если вы новичок.
В целом, WindHub - это ваш надежный спутник при планировании активных мероприятий на свежем воздухе. Полагайтесь на нас, чтобы всегда быть в курсе погоды и ветра, и получать максимум удовольствия от своих хобби и спортивных занятий.
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