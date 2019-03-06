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PureSync 4.7.6
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3.33 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 3.33 из 5
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PureSync - бесплатная программа для синхронизации данных и резервного копирования. Поддерживает предварительный просмотр синхронизированных папок, имеет много фильтров, FTP и сетевые устройства, которые поддерживаются как серверные папки.
Особенности программы:
- Автоматическая синхронизация/резервное копирование может выполняться по плану, при подключении USB устройства или цифровой камеры, при внесении изменений, на открытии/закрытии файла или при заданных пользователем событиях..
- 3 режима резервного копирования: в ручном режиме, по расписанию, в случае изменения файла.
- Резервное копирование файлов и целых папок.
- Позволяет открывать/блокировать файлы.
- Импорт файлов с цифровых камер. Копирование только новых фотографий.
- Передача файлов с одного компьютера на другой.
- Настройка дополнительных параметров: файлы исключения, конфликты управления, параметры сравнения и др.
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|Что нового в PureSync 4.7.6?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе PureSync
Аноним про PureSync 4.4.2 [31-07-2016]
Я весь диск с, с системой пробовал сделать для бекапа размер 100 Гб с чем-то ждал 2 часа с чем-то потом кучу появилось в
моём компьютере винчестеров я удивился может даже испугался ещё и отменил выполнение задачи.Жаль как то долго и что-то
неожиданное появляется в программе.
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Александр про PureSync 3.6.2 [23-10-2012]
Нужно покупать про версию если хотите чтобы архив сжимался
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