Express Zip Plus для Windows

Express Zip Plus 6.06

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Описание Express Zip Plus 6.06Описание   Скачать Express Zip Plus 6.06СКАЧАТЬ (1,87 Мб) Скриншоты Express Zip Plus 6.06Скриншоты (3)   Статистика Express Zip Plus 6.06Статистика   Отзывы о Express Zip Plus 6.06Отзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Express Zip Plus - небольшой и простой в использовании архиватор, с помощью которого можно быстро и легко создавать архивы, а также извлекать и эффективно управлять сжатыми файлами и папками.

Поддерживаются наиболее распространенные форматы (rar, cab, tar, 7z, iso и др.), присутствует возможность шифрования архивов, сжатие файлов для передачи по электронной почте, разделение больших архивов на несколько частей, запись распакованных архивов на CD/DVD-диски, интеграция в контекстное меню Проводника и многое другое.

Express Zip Plus
Express Zip Plus
Express Zip Plus
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $13.99
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 256
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе Express Zip Plus

Alemox про Express Zip Plus 5.07 [08-05-2018]

Лучше BandiZip нет бесплатной альтернативы, а за это ещё и платить.
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Веб Радио Плеер про Express Zip Plus 3.03 [22-02-2017]

Ёшки маталки, 14 баксов, за что???
К примеру Haozip имеет схожий функционал и такой же интерфейс, как у всем знакомого WinRAR, но в отличии от последнего архиватор абсолютно бесплатен.
А ещё есть 7-zip, с теми же функциями. Зачем?????
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