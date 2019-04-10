Express Zip Plus - небольшой и простой в использовании архиватор, с помощью которого можно быстро и легко создавать архивы, а также извлекать и эффективно управлять сжатыми файлами и папками.

Поддерживаются наиболее распространенные форматы (rar, cab, tar, 7z, iso и др.), присутствует возможность шифрования архивов, сжатие файлов для передачи по электронной почте, разделение больших архивов на несколько частей, запись распакованных архивов на CD/DVD-диски, интеграция в контекстное меню Проводника и многое другое.