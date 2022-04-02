Экранная Камера - удобная программа, которая предназначена для записи видео с экрана ПК и создания собственных видеоуроков. С помощью приложения можно захватывать программы, игры, рабочий стол, онлайн-трансляции, видеозвонки, вебинары и многое другое, после чего готовый проект можно преобразовать в любые наиболее распространенные видео форматы (включая HD), а также записать на DVD-диск или опубликовать в сети Интернет.

Кроме того Экранная Камера включает в себя встроенную коллекцию оригинальной музыки, которую пользователь может использовать для озвучивания видеоуроков (при желании для этой цели можно использовать собственные аудио файлы). Также имеется возможность оформления видео разнообразными заставками и титрами (присутствует несколько десятков стильных шаблонов заставок).