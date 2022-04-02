Экранная Камера для Windows
|Оценка:
|4.06/5 голосов - 229
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 475 руб. | Купить
|Ограничение:
|10 дней
|Версия:
|6.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AMS Soft
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 48 760 | Статистика
|Размер:
|116,45 Мб
Экранная Камера - удобная программа, которая предназначена для записи видео с экрана ПК и создания собственных видеоуроков. С помощью приложения можно захватывать программы, игры, рабочий стол, онлайн-трансляции, видеозвонки, вебинары и многое другое, после чего готовый проект можно преобразовать в любые наиболее распространенные видео форматы (включая HD), а также записать на DVD-диск или опубликовать в сети Интернет.
Кроме того Экранная Камера включает в себя встроенную коллекцию оригинальной музыки, которую пользователь может использовать для озвучивания видеоуроков (при желании для этой цели можно использовать собственные аудио файлы). Также имеется возможность оформления видео разнообразными заставками и титрами (присутствует несколько десятков стильных шаблонов заставок).
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью...
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране...
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое...
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и...
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и...
QIP Shot - программа для получения видео и снимков с экрана монитора. Позволяет быстро и...
Отзывы о программе Экранная Камера
Виктория про Экранная Камера 6.0 [01-04-2022]
Пробная версия огорчила таким коротким временем записи, всего 120 секунд, но получив полную версию убедилась, что все в порядке. Есть ограничение в настройках программы, там стоит 60 минут, но длительность можно сделать и больше. Также мне понравился режим отложенной записи по времени. Это очень удобно.
| | Ответить
Андрей про Экранная Камера 6.0 [17-12-2021]
Отвратительная программа записала 30 мин. а сохранила 8 мин. да еще через несколько кадров, то есть изображение движется скачками а покупал по максимуму, Может где поправить можно кто подскажет?
| | Ответить
Наталья про Экранная Камера 6.0 [24-11-2021]
Не почитав отзывы, купила расширенную версию. Программа звук не записывает, служба поддержки на связь не выходит. Согласна со многими, сплошной лохотрон
| | Ответить
Чорт про Экранная Камера 6.0 [14-11-2021]
Не рискну покупать даже самую дешёвую версию, ибо на сайте была указана пробная версия 10 дн. по факту 5, обещали весь функционал, по факту запись экрана 120 секунд, жлобство на максимум, врут изначально, соврут и потом, а лох оплатит
1 | | Ответить
михаил про Экранная Камера 6.0 [06-11-2021]
пользуюсь 2 года первый год все было хорошо,а потом ххх пытаюсь синхронизировать звук и видео ,думаю бесполезно НА ПОМОЙКУ
| | Ответить