BackUp Maker для Windows

BackUp Maker 7.404

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Описание BackUp Maker 7.404Описание   Скачать BackUp Maker 7.404СКАЧАТЬ (7,66 Мб) Скриншоты BackUp Maker 7.404Скриншоты (8)   Статистика BackUp Maker 7.404Статистика   Отзывы о BackUp Maker 7.404Отзывы (3)  
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4.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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BackUp Maker - простая программа для создания резервных копий данных. Удобная настройка автоматического бэкапа через заданный интервал времени или на системные события. Копирование можно выполнять как на локальные, так и на сетевые диски, любые USB-устройства и ZIP диски. Создание резервных копий непосредственно на CD/DVD диски или или любые другие съемные носители.

Возможности BackUp Maker:

  • Работа по расписанию в фоновом режиме.
  • Копирование только новых или измененных файлов.
  • Настройка фильтрации файлов.
  • Можете использовать FTP протокол, чтобы загрузить резервную копию на веб-сервер, используя протокол SSL-соединения (FTPS).
  • Резервные копии могут быть разбиты на несколько частей.
  • Надежное шифрование средствами AES с 256-битным шифрованием.
  • Отправка бэкапов по электронной почте.
BackUp Maker
BackUp Maker
BackUp Maker
BackUp Maker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 347
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование - Восстановление данных
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Отзывы о программе BackUp Maker

Константин про BackUp Maker 7.203 [03-08-2017]

Простой и понятный интерфейс, есть все нужные настройки, невероятно высокая скорость обновления архивов. Может работать по расписанию, а также по факту обнаружения внешнего диска. Архив создается в формате zip, его можно просматривать сторонними программами. Для меня лучшая программа из многих опробованных.
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мурат про BackUp Maker 7.000 [08-04-2014]

не все такие умные когда же будет на руском нам на руском тяжело разобратся а на англиском
тем более спасибо
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Torps про BackUp Maker 6.506 [03-02-2014]

Программа хорошая, но начинает вылазить рекламное окно с предложением приобрести версию Pro.
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