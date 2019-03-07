Synchredible для Windows

Synchredible 5.302

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Описание Synchredible 5.302Описание   Скачать Synchredible 5.302СКАЧАТЬ (6,4 Мб) Скриншоты Synchredible 5.302Скриншоты (6)   Статистика Synchredible 5.302Статистика   Отзывы о Synchredible 5.302Отзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Synchredible - программа для автоматической синхронизации файлов и папок. Проводит синхронизацию по расписанию, поддерживает сетевые и внешние диски. Весь процесс синхронизации данных построен в виде пошагового диалога.

Особенности Synchredible:

  • Синхронизацию внутри локальной сети и между разными сетям (LAN).
  • Резервное копирование данных на внутренние или внешние накопители (USB 1.1/2.0).
  • Поддержка синхронизации в одном и двух направлениях.
  • Распознает любые изменения, автоматически создает новые протоколы и изменяет данные.
  • Составление расписаний для выполнения синхронизации и копирования файлов.
  • Поддержка сетевых и внешних дисков, CRC32 проверка и др.
Synchredible
Synchredible
Synchredible
Synchredible
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 275
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация - Резервное копирование
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Отзывы о программе Synchredible

МыщьХ про Synchredible 4.003 [23-03-2013]

Программа неплохая, но через неделю начинает показывать баннеры в хялявной версии.
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