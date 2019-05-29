AIDA64 1.59 для Android AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда CPU-Z 1.29 для Android CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой SD Maid 4.14.13 для Android SD Maid – всем известно, что в процессе эксплуатации ОС Android, на устройстве накапливаются журналы, отчеты о сбоях, дубликаты и другие ненужные файлы. Утилита

Clean Master 6.12.3 для Android Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память, Android Assistant 23.53 для Android Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит Google Goggles 1.9.4 для Android Google Goggles - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет идентифицировать практически любой объект, попавший в объектив камеры