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SD Maid для Android

SD Maid 4.14.14 для Android

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Описание SD Maid 4.14.14 для AndroidОписание   Скачать SD Maid 4.14.14 для AndroidСКАЧАТЬ (7,09 Мб) Скриншоты SD Maid 4.14.14 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика SD Maid 4.14.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о SD Maid 4.14.14 для AndroidОтзывы (5)  
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4.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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SD Maid - мощный инструмент для Android-устройств, который позволяет очистить систему от временных файлов, журналов (логов), отчетов об ошибках, пустых каталогов, ненужных приложений и пр.

Программа включает инструменты для поиска дубликатов файлов, а также файлов и папок занимающих больше всего места на карте памяти. Присутствует несколько вариантов очистки.

Для использования SD Maid рекомендуется наличие root-прав, иначе функционал приложения будет ограничен.

SD Maid
SD Maid
SD Maid
SD Maid
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 25 243
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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Отзывы о программе SD Maid

hu810 про SD Maid 3.1.3.4 для Android [27-07-2015]

Отличная прога. Clean Master просто детский сад по сравнению с ней.
Самое главное преимущество перед Clean Masterом в том, что она не удаляет НУЖНЫЕ файлы.
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пётр про SD Maid 3.1.1.3 для Android [17-12-2014]

прога супе,только нужны руут
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Сам за себя про SD Maid 3.0.2.5 для Android [11-02-2014]

Прога детский сад по сравнению с Clean Master!
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nicklout про SD Maid 2.1.4.0 для Android [11-01-2014]

Просто Отлично ! Очень доволен! Ccleaner - просто детский сад.
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Василий про SD Maid 2.1.2.5 для Android [11-09-2013]

Програмка супер!
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