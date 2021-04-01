Total Commander - 2-х панельный менеджер файлов. Программа позволяет совершать с файлами и папками такие операции как: отображение системных и скрытых папок и файлов, создание, удаление, переименование, копирование (в том числе в буфер обмена), изменение атрибутов файлов и папок, работает с архивами ZIP и RAR.

Реализована возможность группового выделения файлов или папок для совершения над ними различного рода действий, сортировка по размеру, названию, дате создания, расширению. Реализован поиск с фильтрами по названию, дате создания, части текста, кодировке, размеру и т.п.

Помимо возможности менять язык интерфейса, шрифт, цветовую схему, реализована так же возможность установки различных плагинов и гибкая настройка панели интерфейса программы. Вы можете самостоятельно задавать какие кнопки будут отображаться в панели, а какие нет.