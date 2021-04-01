Total Commander для Android
|Оценка:
|4.13/5 голосов - 69
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|C. Ghisler & Co.
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 198 422 | Статистика
|Размер:
|2,35 Мб
|СКАЧАТЬ
Total Commander - 2-х панельный менеджер файлов. Программа позволяет совершать с файлами и папками такие операции как: отображение системных и скрытых папок и файлов, создание, удаление, переименование, копирование (в том числе в буфер обмена), изменение атрибутов файлов и папок, работает с архивами ZIP и RAR.
Реализована возможность группового выделения файлов или папок для совершения над ними различного рода действий, сортировка по размеру, названию, дате создания, расширению. Реализован поиск с фильтрами по названию, дате создания, части текста, кодировке, размеру и т.п.
Помимо возможности менять язык интерфейса, шрифт, цветовую схему, реализована так же возможность установки различных плагинов и гибкая настройка панели интерфейса программы. Вы можете самостоятельно задавать какие кнопки будут отображаться в панели, а какие нет.
- Установите незашифрованные пакеты приложений с расширением .xapm
- Панель кнопок: команда 115 «Рассчитать занимаемое пространство» теперь также работает в архивах.
- Функция поиска: возможность найти только папки
- Исправление ошибок
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Отзывы о программе Total Commander
Leona Leo про Total Commander 2.90 для Android [11-10-2018]
Очень настраиваемый, много кнопок - создаваемых на все случаи жизни, куча плагинов как официальных так и сторонних, перетаскивание, настройка разных ассоциаций позволяющая упростить работу со всеми вашими файлами, измените их расширение вручную.www.ghisler.com это Разработчик: Christian Ghisler Плагин LAN: Предложение включить WiFi при соединении
Удержание экрана включенным во время операций с файлами
2 панели бок о бок: Игнорировать первое нажатие в неактивной панели, просто сделать её активной
Создание нового текстового файла (в контекстном меню любой папки или "..")
Новые внутренние команды для "нового файла", "перехода в корень", "обновления"
Пункт меню "Открыть как" для файлов, которые не имеют какой-либо ассоциации.Теперь пользователь может сам выбрать язык пользовательского интерфейса .Возможность править архивы. Теперь можно спокойно обновить по воздуху свою CM7, выкинуть хлам из архива, что-то добавить и прошиться.При установленном Transdroid Torrent Manager практически все значки файлов становятся, как у него.
2 | 3 | Ответить
станислав про Total Commander 2.72 для Android [31-03-2016]
Поставил тормозит не удаляет гавно ищу замену
3 | 5 | Ответить
Сергей про Total Commander 2.50 для Android [04-01-2015]
loxlee про Total Commander 2.04 для Android [18-12-2014]
Скажите,а как с помощью этого файлового менеджере можно увидеть скрытые файлы и скрытые приложения???
13 | 44 | Ответить
Алексей про Total Commander 2.04 для Android [28-10-2014]
А как тут при копировании папки задать тип файлов? В версии для ПК спрашивает при копировании, а тут сразу копирует всё подряд.
4 | 2 | Ответить