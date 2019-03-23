Total Commander 2.90 для Android Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR Apps2SD 13.4 для Android Apps2SD – мощный инструмент для управления приложениями на вашем смартфоне. Переносите программы с внутренней памяти устройства на карту памяти, удаляйте системные WiFi File Transfer 1.0.9 для Android WiFi File Transfer - связывает ваш телефон с ПК через WiFi соединение без необходимости в USB кабеле. Теперь вы свободно можете переносить файлы между папками двух

X-plore 4.12.00 для Android X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с файлами производятся, как на устройстве, так и в облачных хранилищах или ES Проводник 4.1.8.7.1 для Android ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с Yalp Store 0.42 для Android Хотите отказаться от сервис обжор Google - первый шаг это Yalp Store - утилита для загрузки приложений из Google Play Store в виде файлов APK. Позволяет скачивать,