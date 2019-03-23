X-plore для Android

X-plore 4.14.01 для Android

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Описание X-plore 4.14.01 для AndroidОписание   Скачать X-plore 4.14.01 для AndroidСКАЧАТЬ (6,81 Мб) Скриншоты X-plore 4.14.01 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика X-plore 4.14.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о X-plore 4.14.01 для AndroidОтзывы (15)  
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4.65 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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X-plore – один из лучших файловых менеджеров для мобильных платформ теперь доступен и для Android-смартфонов и планшетов. Кроме стандартных операций с файлами и папками (копирование, перемещение, удаление и др.) программа располагает встроенным просмотрщиком мультимедийных и текстовых файлов, имеет HEX-редактор, предоставляет доступ к "облачным" хранилищам Google Drive, Dropbox, SugarSync и т.п., умеет работать с архивами и многое другое.

Основные возможности X-plore:

  • Двухпанельный интерфейс с древовидной структурой папок.
  • Просмотр скрытых и системных файлов и папок.
  • Встроенный HEX-редактор.
  • Просмотр мультимедийных и текстовых файлов.
  • Работа с архивами.
  • Передача файлов по Bluetooth, электронной почте или отправка на FTP-сервер.
  • Доступ к различным "облачным" сервисам, включая Google Drive, Dropbox, SugarSync, Box.net, SkyDrive и пр.
  • Поддержка FTP и FTPS серверов.
  • Просмотр общих папок на других устройствах, подключенных к локальной сети.
  • Создание веб-альбомов Picasa, с возможностью загрузки, редактирования и удаления фотографий.
  • Просмотр SQLite файлов базы данных (с расширением .db).
  • Редактирование атрибутов файлов и папок.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Настраиваемые сочетания клавиш и многое другое.
X-plore
X-plore
X-plore
X-plore
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 65 522
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
ТОП-сегодня раздела "Работа с файлами"
 

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Отзывы о программе X-plore

Григорьевич про X-plore 3.98.14 для Android [09-02-2018]

Самый лучший однозначно, двух-оконный быстро работающий, не разу не заглючил. Устанавливайте спокойно не пожалеете. Под ROOT не работает.
1 | | Ответить

Dina про X-plore 3.75.00 для Android [07-01-2016]

Почему андроид не устанавливает это приложение?
3 | 3 | Ответить

Денис про X-plore 3.75.00 для Android [15-11-2015]

Говорят, X лучший среди всех, но неясно из характеристик доступны ли ему файлы из системного раздела, если гаджет нерутирован? Подскажите, кто знает...
3 | 4 | Ответить

олег про X-plore 3.69.00 для Android [12-03-2015]

Лучший менеджер файлов на андроид ( за два с лишним года эксплуатации приложения убедился в этом ) . Порадовала возможность просмотра содержимого архивов во время скачивания оных из интернета (для просмотра видео , фото и аудио не нужно дожидаться полного скачивания и распаковки архива , можно почти сразу смотреть всё выше перечисленное )
3 | 1 | Ответить

Gray про X-plore 3.62.00 для Android [26-09-2014]

Присоединяюсь к плюсовикам... Моя оценка - 6+!!! И фунционал, и интерфейс!!!
4 | | Ответить

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