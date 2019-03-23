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X-plore 4.14.01 для Android
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4.65 из 5, всего оценок - 20
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- Рейтинг программы - 4.65 из 5
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X-plore – один из лучших файловых менеджеров для мобильных платформ теперь доступен и для Android-смартфонов и планшетов. Кроме стандартных операций с файлами и папками (копирование, перемещение, удаление и др.) программа располагает встроенным просмотрщиком мультимедийных и текстовых файлов, имеет HEX-редактор, предоставляет доступ к "облачным" хранилищам Google Drive, Dropbox, SugarSync и т.п., умеет работать с архивами и многое другое.
Основные возможности X-plore:
- Двухпанельный интерфейс с древовидной структурой папок.
- Просмотр скрытых и системных файлов и папок.
- Встроенный HEX-редактор.
- Просмотр мультимедийных и текстовых файлов.
- Работа с архивами.
- Передача файлов по Bluetooth, электронной почте или отправка на FTP-сервер.
- Доступ к различным "облачным" сервисам, включая Google Drive, Dropbox, SugarSync, Box.net, SkyDrive и пр.
- Поддержка FTP и FTPS серверов.
- Просмотр общих папок на других устройствах, подключенных к локальной сети.
- Создание веб-альбомов Picasa, с возможностью загрузки, редактирования и удаления фотографий.
- Просмотр SQLite файлов базы данных (с расширением .db).
- Редактирование атрибутов файлов и папок.
- Поддержка "горячих" клавиш.
- Настраиваемые сочетания клавиш и многое другое.
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Отзывы о программе X-plore
Григорьевич про X-plore 3.98.14 для Android [09-02-2018]
Самый лучший однозначно, двух-оконный быстро работающий, не разу не заглючил. Устанавливайте спокойно не пожалеете. Под ROOT не работает.
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Dina про X-plore 3.75.00 для Android [07-01-2016]
Почему андроид не устанавливает это приложение?
3 | 3 | Ответить
Денис про X-plore 3.75.00 для Android [15-11-2015]
Говорят, X лучший среди всех, но неясно из характеристик доступны ли ему файлы из системного раздела, если гаджет нерутирован? Подскажите, кто знает...
3 | 4 | Ответить
олег про X-plore 3.69.00 для Android [12-03-2015]
Лучший менеджер файлов на андроид ( за два с лишним года эксплуатации приложения убедился в этом ) . Порадовала возможность просмотра содержимого архивов во время скачивания оных из интернета (для просмотра видео , фото и аудио не нужно дожидаться полного скачивания и распаковки архива , можно почти сразу смотреть всё выше перечисленное )
3 | 1 | Ответить
Gray про X-plore 3.62.00 для Android [26-09-2014]
Присоединяюсь к плюсовикам... Моя оценка - 6+!!! И фунционал, и интерфейс!!!
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