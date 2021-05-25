RAR - мобильная версия легендарного десктопного архиватора. В лучших традициях поддерживаются наиболее популярные и востребованные пользователями форматы архивов, такие как например RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.

Программа умеет распаковывать и создавать архивы (в том числе непрерывные), восстанавливать поврежденные архивы, определять производительность мобильного устройства, присутствуют функции шифрования, а также возможность использования нескольких ядер процессора для сжатия данных. Кроме того в настройках пользователь может выбирать тип сжатия, разбивать архив на несколько томов, задавать маску имени архива и многое другое.