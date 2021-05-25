RAR для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.02.build98 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RAR LAB
|Категории:
|Работа с файлами - Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 9 619 | Статистика
|Размер:
|5,34 Мб
|СКАЧАТЬ
RAR - мобильная версия легендарного десктопного архиватора. В лучших традициях поддерживаются наиболее популярные и востребованные пользователями форматы архивов, такие как например RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.
Программа умеет распаковывать и создавать архивы (в том числе непрерывные), восстанавливать поврежденные архивы, определять производительность мобильного устройства, присутствуют функции шифрования, а также возможность использования нескольких ядер процессора для сжатия данных. Кроме того в настройках пользователь может выбирать тип сжатия, разбивать архив на несколько томов, задавать маску имени архива и многое другое.
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