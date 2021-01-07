ES Проводник для Android
|Оценка:
|4.13/5 голосов - 286
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.2.9.2 / 4.2.4.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EStrongs Inc.
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 350 332 | Статистика
|Размер:
|22,55 Мб
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ES Проводник - отличный файловый менеджер для Android-устройств с расширенными возможностями. Присутствует несколько режимов отображения файлов, встроенный администратор приложений, возможность работы с локальными и сетевыми данными, извлечение ZIP и RAR-архивов, поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр.
Ключевые особенности приложения:
- Стандартные операции при работе с файлами (вырезать/копировать/вставить, переместить, создание/удаление, переименовать, поиск, поделиться файлом, отправить, скрыть, создание ярлыка и закладки).
- Установка приложений и проверка архивированных файлов.
- Поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр.
- Администратор приложений.
- Резервное копирование и создание ярлыков для приложений.
- Возможность управлять файлами телефона со своего компьютера при помощи удаленного менеджера файлов.
- Сжатие и восстановление ZIP файлов.
- Распаковка ZIP и RAR архивов.
- Создание зашифрованных ZIP файлов (AES 256 bit).
- Доступ к домашнему ПК с помощью WiFi с SMB.
- Управление файлами на FTP, FTPS, SFTP и WebDAV серверах.
- Просмотр файлов с помощью Bluetooth.
- Поддержка OBEX FTP .
- Встроенный диспетчер задач.
- Очистка кеша и менеджер автозапуска
- Управление жестами и многое другое.
ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и...
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Отзывы о программе ES Проводник
Александр про ES Проводник 4.1.2.2 для Android [03-08-2016]
Как в новой версии поменять цвет?Почему изчезла ТЕМА?
Лучшее враг хорошего!
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sergio про ES Проводник 3.2.3.1 для Android [10-12-2014]
Отличная прога,даже установленные программы по блютуз можно передать,плохо что на буржуйском. 3.1.5.1 пока буду пользоваться.
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valerchic про ES Проводник 3.2.1.2 для Android [26-10-2014]
А он архивы распаковывает? Вроде бы версия 1.6.1.7 распаковывает.
3 | 2 | Ответить
Fannny про ES Проводник 3.1.3 для Android [09-05-2014]
Отличное приложение! Вот тут смотрел обзор ES Проводник на Андроид - http://help-android.org.ua/load/obzory_igr_i_prilozhenij_android/es_provodnik_na_android/2-1-0-278
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