Программы для Android » Система » Работа с файлами » ES Проводник 4.2.2.9.2 / 4.2.4.0.1

ES Проводник для Android

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Оценка: 4.13/5 голосов - 286
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.2.9.2 / 4.2.4.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):5 / 350 332 | Статистика
Размер:22,55 Мб
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ES Проводник - отличный файловый менеджер для Android-устройств с расширенными возможностями. Присутствует несколько режимов отображения файлов, встроенный администратор приложений, возможность работы с локальными и сетевыми данными, извлечение ZIP и RAR-архивов, поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр.

Ключевые особенности приложения:

  • Стандартные операции при работе с файлами (вырезать/копировать/вставить, переместить, создание/удаление, переименовать, поиск, поделиться файлом, отправить, скрыть, создание ярлыка и закладки).
  • Установка приложений и проверка архивированных файлов.
  • Поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр.
  • Администратор приложений.
  • Резервное копирование и создание ярлыков для приложений.
  • Возможность управлять файлами телефона со своего компьютера при помощи удаленного менеджера файлов.
  • Сжатие и восстановление ZIP файлов.
  • Распаковка ZIP и RAR архивов.
  • Создание зашифрованных ZIP файлов (AES 256 bit).
  • Доступ к домашнему ПК с помощью WiFi с SMB.
  • Управление файлами на FTP, FTPS, SFTP и WebDAV серверах.
  • Просмотр файлов с помощью Bluetooth.
  • Поддержка OBEX FTP .
  • Встроенный диспетчер задач.
  • Очистка кеша и менеджер автозапуска
  • Управление жестами и многое другое.
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Отзывы о программе ES Проводник

Александр про ES Проводник 4.1.2.2 для Android [03-08-2016]

Как в новой версии поменять цвет?Почему изчезла ТЕМА?
Лучшее враг хорошего!
3 | 2 | Ответить

sergio про ES Проводник 3.2.3.1 для Android [10-12-2014]

Отличная прога,даже установленные программы по блютуз можно передать,плохо что на буржуйском. 3.1.5.1 пока буду пользоваться.
2 | 3 | Ответить

valerchic про ES Проводник 3.2.1.2 для Android [26-10-2014]

А он архивы распаковывает? Вроде бы версия 1.6.1.7 распаковывает.
3 | 2 | Ответить

Jack про ES Проводник 3.2.0 для Android [10-09-2014]

Прога в цвет!
3 | 3 | Ответить

Fannny про ES Проводник 3.1.3 для Android [09-05-2014]

Отличное приложение! Вот тут смотрел обзор ES Проводник на Андроид - http://help-android.org.ua/load/obzory_igr_i_prilozhenij_android/es_provodnik_na_android/2-1-0-278
5 | 2 | Ответить

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