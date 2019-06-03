Файловый менеджер - простой и мощный инструмент для Android, с помощью которого можно легко управлять файлами и папками устройства, NAS (сетевыми устройствами хранения данных) и облачными сервисами (Dropbox и Google Drive).

Также присутствует возможность управлять локальными и удаленными/облачными хранилищами. Программа поддерживает все действия по управлению файлами (открытие, поиск, навигация по каталогам, копирование и вставка, вырезание, удаление, переименовывание, сжатие, распаковка, перемещение, загрузки, закладки, перестановка), умеет работать с мультимедийными файлами и всеми основными форматами файлов, включая apk.

Основные возможности приложения :