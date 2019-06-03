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Файловый менеджер 2.2.0 для Android
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Файловый менеджер - простой и мощный инструмент для Android, с помощью которого можно легко управлять файлами и папками устройства, NAS (сетевыми устройствами хранения данных) и облачными сервисами (Dropbox и Google Drive).
Также присутствует возможность управлять локальными и удаленными/облачными хранилищами. Программа поддерживает все действия по управлению файлами (открытие, поиск, навигация по каталогам, копирование и вставка, вырезание, удаление, переименовывание, сжатие, распаковка, перемещение, загрузки, закладки, перестановка), умеет работать с мультимедийными файлами и всеми основными форматами файлов, включая apk.
Основные возможности приложения :
- Управляйте папками и файлами на встроенной памяти вашего устройства, подключенных USB-устройств или SD-карты.
- Управление файлами (включая файлы apk и zip) в папке загрузок.
- Управление файлами и папками изображений.
- Доступен предварительный просмотр изображений (bmp, gif, jpg, png и др.).
- Управление музыкальными и другими аудиофайлами (mp3, ogg, flac, m4p, wav, wma и др.).
- Управление любыми видеофайлами (asf, avi, flv, mp4, mpeg, wmv и др.).
- Управление любыми документами на вашем устройстве (doc, ppt, pdf, и др.).
- Просмотр всех программ, установленных на вашем устройстве.
- Приостановка работы или удаление приложений.
- Удаление данных или кэша программ.
- Резервное копирование программ в виде файла apk.
- Управление новыми файлами, перемещенными или загруженными на ваше устройство.
- Возможность доступа к облачным хранилищам - таким как Dropbox и Google Drive.
- Возможность доступа к удаленным сервисам - таким как NAS и FTP-серверы.
- Возможность доступа к памяти вашего устройства с ПК и управления вашими файлами и папками через FTP.
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