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Файловый менеджер для Android

Файловый менеджер 2.2.0 для Android

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Описание Файловый менеджер 2.2.0 для AndroidОписание   Скачать Файловый менеджер 2.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (6,37 Мб) Скриншоты Файловый менеджер 2.2.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Файловый менеджер 2.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Файловый менеджер 2.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Файловый менеджер - простой и мощный инструмент для Android, с помощью которого можно легко управлять файлами и папками устройства, NAS (сетевыми устройствами хранения данных) и облачными сервисами (Dropbox и Google Drive).

Также присутствует возможность управлять локальными и удаленными/облачными хранилищами. Программа поддерживает все действия по управлению файлами (открытие, поиск, навигация по каталогам, копирование и вставка, вырезание, удаление, переименовывание, сжатие, распаковка, перемещение, загрузки, закладки, перестановка), умеет работать с мультимедийными файлами и всеми основными форматами файлов, включая apk.

Основные возможности приложения :

  • Управляйте папками и файлами на встроенной памяти вашего устройства, подключенных USB-устройств или SD-карты.
  • Управление файлами (включая файлы apk и zip) в папке загрузок.
  • Управление файлами и папками изображений.
  • Доступен предварительный просмотр изображений (bmp, gif, jpg, png и др.).
  • Управление музыкальными и другими аудиофайлами (mp3, ogg, flac, m4p, wav, wma и др.).
  • Управление любыми видеофайлами (asf, avi, flv, mp4, mpeg, wmv и др.).
  • Управление любыми документами на вашем устройстве (doc, ppt, pdf, и др.).
  • Просмотр всех программ, установленных на вашем устройстве.
  • Приостановка работы или удаление приложений.
  • Удаление данных или кэша программ.
  • Резервное копирование программ в виде файла apk.
  • Управление новыми файлами, перемещенными или загруженными на ваше устройство.
  • Возможность доступа к облачным хранилищам - таким как Dropbox и Google Drive.
  • Возможность доступа к удаленным сервисам - таким как NAS и FTP-серверы.
  • Возможность доступа к памяти вашего устройства с ПК и управления вашими файлами и папками через FTP.
Файловый менеджер
Файловый менеджер
Файловый менеджер
Файловый менеджер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
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Отзывы о программе Файловый менеджер

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