Trojan Remover для Windows
|Оценка:
|4.28/5 голосов - 312
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.00 | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|6.9.5.2982 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simply Super Software
|Категории:
|Антивирусы - Антишпионы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 198 650 | Статистика
|Размер:
|18,88 Мб
|СКАЧАТЬ
Trojan Remover - программа для удаления и защиты от "троянских коней", даже неизвестных для стандартных антивирусов. Проверяет все системные файлы, включая реестр Windows и находит программы, которые загружаются при запуске.
Для каждого "трояна" или нераспознанной программы, Trojan Remover выдает предупреждение (показывая место расположения файла и имя), предлагая удалить ссылку из системного файла и переименовать сам файл. Есть неплохая библиотека по "троянам".
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Trojan Remover
Николай Зотов про Trojan Remover 6.9.5.2962 [13-12-2022]
Программой доволен. Находит и реально удаляет трояны.
Однако сию пытался продлить лицензию-полный отлуп. России в списке стран нет. Вставлял другие-оплата не проходит. Как быть?
3 | | Ответить
Ага про Trojan Remover 6.9.5.2962 [27-12-2020]
Похоже в предверии 2021 года быка лафа кончилась . После очередного обновления антивирусных баз программа стала неуправляемой . Похоже разработчики поняли что их программа сломана и внедрили в эту базу своего вируса - который эту регистрацию почикал - типа хочешь пользоваться - плати . После нескольких попыток все таки оживить программу пришел к выводу - все ! И удалил . Спасибо этому дому - пойдем к другому
2 | 6 | Ответить
Аексей про Trojan Remover 6.9.5.2962 [02-07-2019]
Я мучился с CoinMiner неделю, и безрезультатно. С помощью этой чудо-программы я наконец-таки смог разобраться с этой "нечистью". Спасибо вам, создателям за быстрое и безнервное использование компьютера и отпор от этих "отбросов общества", именуемыми-пираты.
4 | 8 | Ответить
Destroyer 68 про Trojan Remover 6.9.5.2962 [25-01-2019]
Прога лучшая на сегодня,пользуюсь уже год! Спасибо!
4 | 4 | Ответить