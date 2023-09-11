Trojan Remover - программа для удаления и защиты от "троянских коней", даже неизвестных для стандартных антивирусов. Проверяет все системные файлы, включая реестр Windows и находит программы, которые загружаются при запуске.

Для каждого "трояна" или нераспознанной программы, Trojan Remover выдает предупреждение (показывая место расположения файла и имя), предлагая удалить ссылку из системного файла и переименовать сам файл. Есть неплохая библиотека по "троянам".