Trojan Remover для Windows

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Оценка: 4.28/5 голосов - 312
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.00 | Купить
Ограничение:30 дней
Версия:6.9.5.2982 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Антивирусы - Антишпионы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 198 650 | Статистика
Размер:18,88 Мб
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Trojan Remover - программа для удаления и защиты от "троянских коней", даже неизвестных для стандартных антивирусов. Проверяет все системные файлы, включая реестр Windows и находит программы, которые загружаются при запуске.

Для каждого "трояна" или нераспознанной программы, Trojan Remover выдает предупреждение (показывая место расположения файла и имя), предлагая удалить ссылку из системного файла и переименовать сам файл. Есть неплохая библиотека по "троянам".

Что нового в Trojan Remover 6.9.5.2982?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Trojan Remover

Николай Зотов про Trojan Remover 6.9.5.2962 [13-12-2022]

Программой доволен. Находит и реально удаляет трояны.
Однако сию пытался продлить лицензию-полный отлуп. России в списке стран нет. Вставлял другие-оплата не проходит. Как быть?
3 | | Ответить

Ага про Trojan Remover 6.9.5.2962 [27-12-2020]

Похоже в предверии 2021 года быка лафа кончилась . После очередного обновления антивирусных баз программа стала неуправляемой . Похоже разработчики поняли что их программа сломана и внедрили в эту базу своего вируса - который эту регистрацию почикал - типа хочешь пользоваться - плати . После нескольких попыток все таки оживить программу пришел к выводу - все ! И удалил . Спасибо этому дому - пойдем к другому
2 | 6 | Ответить

Аексей про Trojan Remover 6.9.5.2962 [02-07-2019]

Я мучился с CoinMiner неделю, и безрезультатно. С помощью этой чудо-программы я наконец-таки смог разобраться с этой "нечистью". Спасибо вам, создателям за быстрое и безнервное использование компьютера и отпор от этих "отбросов общества", именуемыми-пираты.
4 | 8 | Ответить

Destroyer 68 про Trojan Remover 6.9.5.2962 [25-01-2019]

Прога лучшая на сегодня,пользуюсь уже год! Спасибо!
4 | 4 | Ответить

Лох про Trojan Remover 6.9.5 [14-08-2018]

Гавно
6 | 15 | Ответить

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