Женский календарь from Earth для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 240 | Статистика
|Размер:
|3,52 Мб
Женский календарь from Earth - программа для прогнозирования дат с низкой и высокой степенями вероятности наступления беременности, дней начала месячных, дат зачатий и прогнозируемого пола будущего ребенка.
Результаты прогноза могут использоваться для планирования зачатия ребенка или, наоборот, для предотвращения наступления нежелательной беременности. В календаре можно указать начало беременности, и программа построит прогноз на все возможные 42 недели беременности с описанием по неделям.
- Исправлены найденные ошибки.
- Исправление падения программы.
F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В...
Женский Календарь - программа предназначена для прогнозирования дат с низкой и высокой...
Бесплатное и простое в использовании приложение, которое предназначено для анализа...
Бесплатная и невероятно простая утилита, которая предназначена для борьбы с усталостью...
Справочник лекарственных средств 2019
Справочник лекарственных средств содержит информацию по более, чем девяти тысячам...
Справочник по эфирным маслам 1.0
Справочник содержит подробное описание эфирных масел....