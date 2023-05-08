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Женский календарь from Earth для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 17
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 240 | Статистика
Размер:3,52 Мб
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Женский календарь from Earth - программа для прогнозирования дат с низкой и высокой степенями вероятности наступления беременности, дней начала месячных, дат зачатий и прогнозируемого пола будущего ребенка.

Результаты прогноза могут использоваться для планирования зачатия ребенка или, наоборот, для предотвращения наступления нежелательной беременности. В календаре можно указать начало беременности, и программа построит прогноз на все возможные 42 недели беременности с описанием по неделям.

Что нового в Женский календарь from Earth 1.5.5?
  • Исправлены найденные ошибки.
  • Исправление падения программы.
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Отзывы о программе Женский календарь from Earth

Irina про Женский календарь from Earth 1.4.1 [30-05-2016]

ГАВНО!!!
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