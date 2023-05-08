Женский календарь from Earth - программа для прогнозирования дат с низкой и высокой степенями вероятности наступления беременности, дней начала месячных, дат зачатий и прогнозируемого пола будущего ребенка.

Результаты прогноза могут использоваться для планирования зачатия ребенка или, наоборот, для предотвращения наступления нежелательной беременности. В календаре можно указать начало беременности, и программа построит прогноз на все возможные 42 недели беременности с описанием по неделям.