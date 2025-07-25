BMI Application для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Robertino Ceccherini
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|892 Кб
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BMI Application — программа для расчета и отслеживания индекса массы тела (ИМТ), предоставляет простой инструмент, с помощью которого можно быстро определить свой ИМТ на основе основных физиологических параметров. Приложение простое в управлении и быстро осваивается без опыта работы с подобными программами. В нем доступны важные для пользователя опции: фиксация результатов, визуализация изменений и сравнение текущих значений с нормами для различных возрастов, включая взрослых и детей.
Чтобы расчитать свой индекс ИМТ достаточно ввести базовые данные: рост, вес, возраст и пол. Приложение автоматически рассчитает индекс массы тела и отобразит его на наглядной шкале. Также предусмотрена возможность просматривать данные в виде графика, что следить за изменения ИМТ на протяжении определённого периода.
Список основных возможностей BMI Application:
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Позволяет расчитать индекс массы тела на основе параметров пользователя.
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Предлагает шкалу ИМТ с разделением по возрастным категориям (взрослые и дети).
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Для расчетов использует данные по полу, возрасту, росту и весу.
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Поддерживает метрическую и имперскую системи измерений.
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Сохраняет историю измерений и простраивает график колебаний ИМТ.
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Дает оценку соответствия массы тела рекомендованным значениям.
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Предлагает простой и минималистичный пользовательский интерфейс.
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