BMI Application — программа для расчета и отслеживания индекса массы тела (ИМТ), предоставляет простой инструмент, с помощью которого можно быстро определить свой ИМТ на основе основных физиологических параметров. Приложение простое в управлении и быстро осваивается без опыта работы с подобными программами. В нем доступны важные для пользователя опции: фиксация результатов, визуализация изменений и сравнение текущих значений с нормами для различных возрастов, включая взрослых и детей.

Чтобы расчитать свой индекс ИМТ достаточно ввести базовые данные: рост, вес, возраст и пол. Приложение автоматически рассчитает индекс массы тела и отобразит его на наглядной шкале. Также предусмотрена возможность просматривать данные в виде графика, что следить за изменения ИМТ на протяжении определённого периода.

Список основных возможностей BMI Application: