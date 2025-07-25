BMI Application для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
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Размер:892 Кб
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BMI Application — программа для расчета и отслеживания индекса массы тела (ИМТ), предоставляет простой инструмент, с помощью которого можно быстро определить свой ИМТ на основе основных физиологических параметров. Приложение простое в управлении и быстро осваивается без опыта работы с подобными программами. В нем доступны важные для пользователя опции: фиксация результатов, визуализация изменений и сравнение текущих значений с нормами для различных возрастов, включая взрослых и детей.

Чтобы расчитать свой индекс ИМТ достаточно ввести базовые данные: рост, вес, возраст и пол. Приложение автоматически рассчитает индекс массы тела и отобразит его на наглядной шкале. Также предусмотрена возможность просматривать данные в виде графика, что следить за изменения ИМТ на протяжении определённого периода. 

Список основных возможностей BMI Application:

  • Позволяет расчитать индекс массы тела на основе параметров пользователя.

  • Предлагает шкалу ИМТ с разделением по возрастным категориям (взрослые и дети).

  • Для расчетов использует данные по полу, возрасту, росту и весу.

  • Поддерживает метрическую и имперскую системи измерений.

  • Сохраняет историю измерений и простраивает график колебаний ИМТ.

  • Дает оценку  соответствия массы тела рекомендованным значениям.

  • Предлагает простой и минималистичный пользовательский интерфейс.

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