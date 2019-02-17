Inventory для Windows

Inventory 14.0.0.1

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Описание Inventory 14.0.0.1Описание   Скачать Inventory 14.0.0.1СКАЧАТЬ (48,52 Мб) Скриншоты Inventory 14.0.0.1Скриншоты (3)   Статистика Inventory 14.0.0.1Статистика   Отзывы о Inventory 14.0.0.1Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Inventory - многофункциональный графический редактор, ориентированный на улучшение качества работы и сокращение трудозатрат специалистов, занимающихся техническим учетом объектов недвижимости. Программа существенно повышает производительность при вычерчивании поэтажных планов и формировании технической документации.

Ключевые особенности приложения:

  • специальные объекты для построения стен, окон, дверей, линий электропередач и других объектов. При пересечении этих объектов автоматически выполняется объединение без нарушения их целостности;
  • возможность задать различные режимы взаимодействия шаблонных объектов друг с другом (к шаблонным объектам относятся стены, окна и другие объекты);
  • создание площадных объектов (комнаты/квартиры/этажи), по данным которых выполняется формирование технического паспорта, экспликации и других отчетов;
  • добавление атрибутов-описаний для шаблонных объектов (например, дял объекта "Колодец" - глубина, диаметр, номер);
  • возможность создания собственных шаблонов построения;
  • загрузка координатных точек из внешнего файла и многое другое.
Скриншоты Inventory:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 23500 руб.
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 733
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Чертеж, САПР
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Отзывы о программе Inventory

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