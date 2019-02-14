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Temple Run 2 для iOS

Temple Run 2 1.54.3 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Temple Run 2 1.54.3 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Temple Run 2 1.54.3 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (175.96 Мб) Скриншоты Temple Run 2 1.54.3 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Temple Run 2 1.54.3 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Temple Run 2 1.54.3 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Temple Run 2 1.54.3 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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3.53 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 3.53 из 5
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Temple Run 2 — отличнейшая аркада для iOS-гаджетов, в которой вам предстоит убегать от жуткого чудовища среди руин древнего города, в чаще джунглей, в подземельях. При этом вы должны преодолевать различные препятствия – пропасти, нагромождения камней или бревен, бурные потоки воды и обжигающие потоки лавы. Подбирайте по пути золото и драгоценные камни, а также различные бонусы. Монетки можно будет обменять на улучшение способностей вашего героя. Игра Temple Run 2 отличается отличной графикой и увлекательным геймплеем.

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В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Temple Run 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 609
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Temple Run 2 отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Temple Run 2

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