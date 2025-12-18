Фотоконвертер Домашний для Windows
Оценка:
3.77/5 голосов - 13
Лицензия:
Бесплатная
Версия:
7.849
|Обновлено:
ОС:
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс:
Английский
Разработчик:
reasoft
Категория:
Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 12 414 | Статистика
Размер:
19.81 Мб
Фотоконвертер Домашний - бесплатная программа для обработки изображений, позволяющая конвертировать и редактировать любое количество файлов за один раз. Поддерживаются все самые популярные форматы, с помощью конвертера можно быстро и эффективно сконвертировать группу файлов в один из форматы JPEG, TIFF, GIF, PNG, BMP, ICO и другие.
Кроме того, приложение поддерживает прямую конвертацию векторных форматов. Утилита будет особенно удобна для тех, кто сталкивается с необходимостью обрабатывать большое количество изображений, т.к. позволяет редактировать файлы в пакетном режиме. При редактировании изображений можно применять различные эффекты - повернуть изображение, кадрировать его, заменить фон, скорректировать яркость и контраст, добавить водяные знаки и др.
Фотоконвертер Домашний достаточно функционален, но при этом прост в использовании.
Евгений про Фотоконвертер Домашний 7.538 [19-10-2020]
Программа реально спасла! Перед дедлайном конветировал сотни файлов
Бармалей Злой про Фотоконвертер Домашний 6.908 [12-02-2015]
Сдуру заплатил за прогу деньги года два назад. Пользуюсь редко ,но прога достала с активацией. Постоянно слетает легальная активация. Обращался в поддержку, прислали постоянный ключ в виде файла.Какое то время поработала и вновь активация слетела. На обращения техподдержка не отвечает. Купить эту прогу деньги на ветер. Есть бесплатная программа XnConvert практически с тем же функционалом. А Фотоконвертер в печку. Или ставить ломаный но не покупать !
