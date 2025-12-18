Фотоконвертер Домашний - бесплатная программа для обработки изображений, позволяющая конвертировать и редактировать любое количество файлов за один раз. Поддерживаются все самые популярные форматы, с помощью конвертера можно быстро и эффективно сконвертировать группу файлов в один из форматы JPEG, TIFF, GIF, PNG, BMP, ICO и другие.

Кроме того, приложение поддерживает прямую конвертацию векторных форматов. Утилита будет особенно удобна для тех, кто сталкивается с необходимостью обрабатывать большое количество изображений, т.к. позволяет редактировать файлы в пакетном режиме. При редактировании изображений можно применять различные эффекты - повернуть изображение, кадрировать его, заменить фон, скорректировать яркость и контраст, добавить водяные знаки и др.

Фотоконвертер Домашний достаточно функционален, но при этом прост в использовании.