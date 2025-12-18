Программы для Windows » Графика и дизайн » Конверторы » Фотоконвертер Домашний 7.849

Фотоконвертер Домашний - бесплатная программа для обработки изображений, позволяющая конвертировать и редактировать любое количество файлов за один раз. Поддерживаются все самые популярные форматы, с помощью конвертера можно быстро и эффективно сконвертировать группу файлов в один из форматы JPEG, TIFF, GIF, PNG, BMP, ICO и другие.

Кроме того, приложение поддерживает прямую конвертацию векторных форматов. Утилита будет особенно удобна для тех, кто сталкивается с необходимостью обрабатывать большое количество изображений, т.к. позволяет редактировать файлы в пакетном режиме. При редактировании изображений можно применять различные эффекты - повернуть изображение, кадрировать его, заменить фон, скорректировать яркость и контраст, добавить водяные знаки и др.

Фотоконвертер Домашний достаточно функционален, но при этом прост в использовании.

Евгений про Фотоконвертер Домашний 7.538 [19-10-2020]

Программа реально спасла! Перед дедлайном конветировал сотни файлов
5 | 4 | Ответить

Алл про Фотоконвертер Домашний 7.1.7.0 [22-04-2016]

Кокое-то нерабочее УГ.
6 | 6 | Ответить

Бармалей Злой про Фотоконвертер Домашний 6.908 [12-02-2015]

Сдуру заплатил за прогу деньги года два назад. Пользуюсь редко ,но прога достала с активацией. Постоянно слетает легальная активация. Обращался в поддержку, прислали постоянный ключ в виде файла.Какое то время поработала и вновь активация слетела. На обращения техподдержка не отвечает. Купить эту прогу деньги на ветер. Есть бесплатная программа XnConvert практически с тем же функционалом. А Фотоконвертер в печку. Или ставить ломаный но не покупать !
13 | 16 | Ответить

