McAfee AVERT Stinger для Windows

McAfee AVERT Stinger 12.1.0.3169

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Описание McAfee AVERT Stinger 12.1.0.3169Описание   Скачать McAfee AVERT Stinger 12.1.0.3169СКАЧАТЬ (17,37 Мб) Скриншоты McAfee AVERT Stinger 12.1.0.3169Скриншоты (3)   Статистика McAfee AVERT Stinger 12.1.0.3169Статистика   Отзывы о McAfee AVERT Stinger 12.1.0.3169Отзывы (52)  
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4.30 из 5, всего оценок - 125
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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McAfee AVERT Stinger - антивирус, нацеленный на отлов и уничтожение всевозможных разновидностей наиболее распространенных в настоящее время вирусов. Находит и обезвреживает свыше 190 самых "популярных" вирусов.

Интерфейс у программы прост и понятен. Весь процесс пользовательских настроек сводится к тому, чтобы указать диск или директорию для сканирования и нажать на кнопку Scan Now. Всё остальное программа сделает сама.

McAfee AVERT Stinger отличается быстрой скоростью работы и нетребовательностью к системным ресурсам. Конечно, полноценную антивирусную программу эта утилита не заменит, но она поможет избавиться от самых последних модификаций наиболее распространенных вирусов.

Что нового в McAfee AVERT Stinger 12.1.0.3169?
  • Улучшено обнаружение.
McAfee AVERT Stinger
McAfee AVERT Stinger
McAfee AVERT Stinger
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 60 371
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе McAfee AVERT Stinger

aRt1k про McAfee AVERT Stinger 12.1.0.747 [15-01-2014]

Скачал программку на мой взгляд и читая отзывы предыдущих пользователей этой программы, решился скачать. Проверил только C: и D: ну т.к. съёмных нету.
Вот лог:
McAfee ® Labs Stinger ™ версии 12.1.0.747 построен на 14 января 2014 в 13:18:15
Copyright © 2014, McAfee, Inc Все права защищены.

А.В. версия двигателя v5610.1040 для Windows.
Файл данных Вирус v1000.0 создан на 14 января 2014
Готов сканировать для 6334 вирусов, троянов и вариантов.

Выборочное сканирование возбуждено среда, Январь 15, 2014 00:02:33


Rootkit результат сканирования: Чистый.



Сводный отчет о С:
D:
Файл (ы)
TotalFiles: ............ 557876
Очистите: ................. 188377
Не Отсканированные: ........... 369499
Возможно заражены: ..... 0

Время: 00:55:48

Сканирование завершено среда, Январь 15, 2014 00:58:21

Ребят если всё нормально прошу ответьте vk.com ссылку на страничку выкладываю ниже:
http://vk.com/id223779642.
Заранее спасибо)
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OSpirin про McAfee AVERT Stinger 11.0.0.431 [21-07-2013]

Дедушка Мазай и зайцы, ты как бы сам и ответил на свой вопрос. Трояны не лечатся! Единственный способ их лечения - удаление.
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Олег про McAfee AVERT Stinger 10.2.0.956 [20-01-2013]

Sanay, KIS не вільне програмне забезпечення, тим більше NOD.. з такими програмами не можна порівнювати
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Сана про McAfee AVERT Stinger 10.2.0.555 [25-03-2012]

Можно ОС снести! Стояла эта шняга раньше у меня, полностью не мог удалить ни одной прграммой!!!
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Дедушка Мазай и зайцы про McAfee AVERT Stinger 10.2.0.457 [06-01-2012]

COMODO Internet Security Premium,как только стал скачивать эту белеберду,удалил за тропик Козерога всю эту закачку,пояснив,что данная программа содержит высокоопасный Троян Дженерик (Trojan.Win32.Generic)!!!Что это за троян,написано даже на сайте Лаборатории Касперского:
http://support.kaspersky.ru/viruses/solutions?qid=208637347
Кстати,Касперские суперкибермозги тоже удивляют свои утверждением,что "лечения Трояна Дженерик,нет",а почему тогда COMODO его легко обнаруживает и удаляет?!
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Сергей в ответ Дедушка Мазай и зайцы про McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1290 [10-01-2015]

лечения нет, удаление есть .
комодо удаляет

какие проблемы ?
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Дедушка Мазай и зайцы в ответ Сергей про McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1837 [19-12-2015]

Если данная программа изначально заражена трояном,то-зачем её выставлять на этот сайт для всеобщего скачивания и заражения?!Куда смотрит админ сайта?!
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Admin в ответ Дедушка Мазай и зайцы про McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1837 [21-12-2015]

Мы зрим в корень :)
Вирустотал по состоянию на 21.12.2015 никаких Win32.Generic в инсталляционном файле не обнаруживает.
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