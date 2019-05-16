McAfee AVERT Stinger - антивирус, нацеленный на отлов и уничтожение всевозможных разновидностей наиболее распространенных в настоящее время вирусов. Находит и обезвреживает свыше 190 самых "популярных" вирусов.

Интерфейс у программы прост и понятен. Весь процесс пользовательских настроек сводится к тому, чтобы указать диск или директорию для сканирования и нажать на кнопку Scan Now. Всё остальное программа сделает сама.

McAfee AVERT Stinger отличается быстрой скоростью работы и нетребовательностью к системным ресурсам. Конечно, полноценную антивирусную программу эта утилита не заменит, но она поможет избавиться от самых последних модификаций наиболее распространенных вирусов.