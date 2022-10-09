Отзывы о программе Handy Backup

Дмитрий Правильно пишут - настоящее дерьмо, деньги жалко.Руки бы оборвать кто ее создал.

1 | | Ответить

Пользователь говна Это говно постоянно глючит, помогает только полная переустановка. При чем, все косяки возникают без видимых причин. Регулярно приходиться проверять, а не заглючило ли это поделие снова...

1 | 4 | Ответить

Иван Не программа, а кусок г.на. Ставил на 2 разных компьютера, в итоге так и не смог забэкапить свою почту по imap. программа тупо повисала. При этом thunderbird, запущеный на том же пк прекрасно подключается к почте. НЕ Тратьте деньги и нервы на это чудо

1 | | Ответить

Дмитрий Handy Backup 8.3.0

Описать эту поделку без мата невозможно. Глюк на глюке, постоянно что-то не так.

То директорию не может создать, то внешний диск не видит.

А ошибка "exception message: Workstation 'localhost' registered object is nil" уже просто достала.

Может работать месяц нормально, а потом неожиданно перестать работать и ничего не сделать. После переустановки заработает, но это неточно))

Поддержки нет никакой, можно 3-4 раза написать и не получить ответа.

Очень жалею, что не купил акронис.

2 | | Ответить