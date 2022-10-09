Handy Backup для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 44
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 1200 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|8.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Novosoft Inc.
|Категории:
|Резервное копирование - Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 9 352 | Статистика
|Размер:
|111,47 Мб
Handy Backup - простая в использовании программа для автоматического создания копий ваших документов и данных, которые могут быть сохранены на любом устройстве (как внешнем, так и внутреннем, в том числе, и на CD-RW) или залиты на FTP-сервер. При помощи специальных эдд-онов вы сможете сохранять не только отдельные файлы и папки, но также письма из MS Outlook, системный реестр или ICQ переписку. Поддерживается синхронизация данных, также присутствуют и другие полезные опции.
Программа может:
- сохранять данные автоматически, без вашего непосредственного участия, по заранее заданному расписанию
- сохранять резервные копии данных на CD, DVD и FTP сервер
- использовать возможность 128 - битного шифрования для защиты бизнес - информации
- синхронизировать папки и файлы на двух или более комьютерах
- использовать возможность zip - сжатия данных для уменьшения занимаемого места на резервном носителе
- хранить резервные копии данных на сервере Handy Backup Online
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Отзывы о программе Handy Backup
Дмитрий про Handy Backup 8.3.2 [11-04-2022]
Правильно пишут - настоящее дерьмо, деньги жалко.Руки бы оборвать кто ее создал.
1 | | Ответить
Пользователь говна про Handy Backup 8.3.1 [18-10-2021]
Это говно постоянно глючит, помогает только полная переустановка. При чем, все косяки возникают без видимых причин. Регулярно приходиться проверять, а не заглючило ли это поделие снова...
1 | 4 | Ответить
Иван про Handy Backup 8.3.1 [09-10-2021]
Не программа, а кусок г.на. Ставил на 2 разных компьютера, в итоге так и не смог забэкапить свою почту по imap. программа тупо повисала. При этом thunderbird, запущеный на том же пк прекрасно подключается к почте. НЕ Тратьте деньги и нервы на это чудо
1 | | Ответить
Дмитрий про Handy Backup 8.2.2 [30-07-2021]
Handy Backup 8.3.0
Описать эту поделку без мата невозможно. Глюк на глюке, постоянно что-то не так.
То директорию не может создать, то внешний диск не видит.
А ошибка "exception message: Workstation 'localhost' registered object is nil" уже просто достала.
Может работать месяц нормально, а потом неожиданно перестать работать и ничего не сделать. После переустановки заработает, но это неточно))
Поддержки нет никакой, можно 3-4 раза написать и не получить ответа.
Очень жалею, что не купил акронис.
2 | | Ответить
Jerry про Handy Backup 8.2.2 [01-07-2021]
Это ужас а не программа, работаю в госконторе и черт дернул купить это поделие. Техподдержка можно сказать мертвая, не отвечают. Программа одно время работала, теперь вообще отказывается работать. Вот смысл тогда в ней за такие деньги?
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