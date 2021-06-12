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Грамотей!-викторина орфографии для Android

Описание
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Оценка: 3.93/5 голосов - 15
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 9 287 | Статистика
Размер:7,51 Мб
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Грамотей!-викторина орфографии - приложение проверяющее ваши знания правописания слов.  Каждая новая игра состоит из 20 вопросов, вам предстоит выбрать один вариант написания из четырех. В конце игры вас оценят по пятибалльной системе. Бесплатная версия имеет ряд ограничений.

Особенности приложения:

  • Несколько уровней сложности.
  • Возможность проверить знания вместе с другим пользователем.
  • Онлайн игра на двоих.
  • Возможность установить обучающие виджеты или обои.
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Отзывы о программе Грамотей!-викторина орфографии

Ольга про Грамотей - орфографическая викторина 4.1.4 для Android [17-01-2014]

Грамотеи! Проверьте слово азербайджанец! Хочу играть, но ошибки БЕСЯТ! Очки при входе в программу не добавляются, за друзей то же, места не совпадают! Нет ли какого-то vip-статуса, что бы играть ЧЕТКО!
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