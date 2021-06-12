Грамотей!-викторина орфографии для Android
|Оценка:
|3.93/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Ally team
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 9 287 | Статистика
|Размер:
|7,51 Мб
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Грамотей!-викторина орфографии - приложение проверяющее ваши знания правописания слов. Каждая новая игра состоит из 20 вопросов, вам предстоит выбрать один вариант написания из четырех. В конце игры вас оценят по пятибалльной системе. Бесплатная версия имеет ряд ограничений.
Особенности приложения:
- Несколько уровней сложности.
- Возможность проверить знания вместе с другим пользователем.
- Онлайн игра на двоих.
- Возможность установить обучающие виджеты или обои.
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Отзывы о программе Грамотей!-викторина орфографии
Ольга про Грамотей - орфографическая викторина 4.1.4 для Android [17-01-2014]
Грамотеи! Проверьте слово азербайджанец! Хочу играть, но ошибки БЕСЯТ! Очки при входе в программу не добавляются, за друзей то же, места не совпадают! Нет ли какого-то vip-статуса, что бы играть ЧЕТКО!
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