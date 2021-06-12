Отзывы о программе Грамотей!-викторина орфографии

Ольга

Грамотеи! Проверьте слово азербайджанец! Хочу играть, но ошибки БЕСЯТ! Очки при входе в программу не добавляются, за друзей то же, места не совпадают! Нет ли какого-то vip-статуса, что бы играть ЧЕТКО!

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