Сапер GO для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.85 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,95 Мб
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Сапер GO - отличная реализация классической игры Сапер, которую олдфаги могут еще помнить по старым версиям ОС Windows. Доступно три размера поля (уровня сложности) на выбор: Новичок: поле 8x8 с 10 минами, Любитель: поле 16x16 с 40 минами и Профессионал: поле 30x16 с 99 минами.

Цель игры - исследовать минное поле, не взорвав ни одной мины. Используйте флаги чтобы отмечать мины, нажимайте на цифры чтобы открыть безопасные ячейки. Присутствует онлайн-турнир, где можно соревноваться со своими друзьями или любым игроком по всему миру, режим Кампании, умные подсказки, волшебная палочка удачи, логически решаемые поля, а также отличную оптимизацию под сенсорные экраны.

Ключевые особенности игры Сапер GO:

  • Таймер высокой точности.
  • Масштабирование и удобная прокрутка поля.
  • 3 классических уровня сложности.
  • Опция создания полей которые гарантировано решаются с помощью логики.
  • Волшебная палочка и умные подсказки.
  • Возможность создавать поля любой сложности указав количество мин и предпочитаемый вами размер поля, включая настройку значения 3BV.
  • Персональная таблица достижений, включая историю рекордов.
  • Мировой и Текущий онлайн рейтинги игроков.
  • Гибкая настройка управления.
  • Рекурсивные аккорды.
  • Видео воспроизведение игр.
  • Темы приложения и скины для минного поля.
  • Встроенная игровая справка содержит лучшие схемы и методики игры в Сапер.
  • Разработана с учетом игроков не использующих флаги (NF).
  • Минималистичный интерфейс пользователя.
  • Интеграция с Facebook.
  • Читы (отмена неуспешного хода, переигровка и т.д.).
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