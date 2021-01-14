Сапер GO для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.85 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|evolvegames
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,95 Мб
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Сапер GO - отличная реализация классической игры Сапер, которую олдфаги могут еще помнить по старым версиям ОС Windows. Доступно три размера поля (уровня сложности) на выбор: Новичок: поле 8x8 с 10 минами, Любитель: поле 16x16 с 40 минами и Профессионал: поле 30x16 с 99 минами.
Цель игры - исследовать минное поле, не взорвав ни одной мины. Используйте флаги чтобы отмечать мины, нажимайте на цифры чтобы открыть безопасные ячейки. Присутствует онлайн-турнир, где можно соревноваться со своими друзьями или любым игроком по всему миру, режим Кампании, умные подсказки, волшебная палочка удачи, логически решаемые поля, а также отличную оптимизацию под сенсорные экраны.
Ключевые особенности игры Сапер GO:
- Таймер высокой точности.
- Масштабирование и удобная прокрутка поля.
- 3 классических уровня сложности.
- Опция создания полей которые гарантировано решаются с помощью логики.
- Волшебная палочка и умные подсказки.
- Возможность создавать поля любой сложности указав количество мин и предпочитаемый вами размер поля, включая настройку значения 3BV.
- Персональная таблица достижений, включая историю рекордов.
- Мировой и Текущий онлайн рейтинги игроков.
- Гибкая настройка управления.
- Рекурсивные аккорды.
- Видео воспроизведение игр.
- Темы приложения и скины для минного поля.
- Встроенная игровая справка содержит лучшие схемы и методики игры в Сапер.
- Разработана с учетом игроков не использующих флаги (NF).
- Минималистичный интерфейс пользователя.
- Интеграция с Facebook.
- Читы (отмена неуспешного хода, переигровка и т.д.).
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