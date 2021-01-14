Сапер GO - отличная реализация классической игры Сапер, которую олдфаги могут еще помнить по старым версиям ОС Windows. Доступно три размера поля (уровня сложности) на выбор: Новичок: поле 8x8 с 10 минами, Любитель: поле 16x16 с 40 минами и Профессионал: поле 30x16 с 99 минами.

Цель игры - исследовать минное поле, не взорвав ни одной мины. Используйте флаги чтобы отмечать мины, нажимайте на цифры чтобы открыть безопасные ячейки. Присутствует онлайн-турнир, где можно соревноваться со своими друзьями или любым игроком по всему миру, режим Кампании, умные подсказки, волшебная палочка удачи, логически решаемые поля, а также отличную оптимизацию под сенсорные экраны.

Ключевые особенности игры Сапер GO: