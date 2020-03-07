Homescapes для Android

Homescapes 3.4.3 для Android

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Описание Homescapes 3.4.3 для AndroidОписание   Скачать Homescapes 3.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (163,14 Мб) Скриншоты Homescapes 3.4.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Homescapes 3.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Homescapes 3.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Homescapes - собирайте фишки “три в ряд”, чтобы наполнить уютом очаровательный дом на тихой зеленой улочке. Приключения начинаются прямо с порога!

Проходите красочные уровни, украшайте комнату за комнатой по своему вкусу и открывайте новые главы захватывающей семейной саги о дворецком Остине! Будьте как дома!

Докажите, что именно вам под силу изменить облик старого дома! Кухня и холл, оранжерея и гараж, а также множество других игровых территорий приобретут благодаря вам неповторимый стиль. Вы можете выбрать другую мебель и декорации, как только захотите. Создайте прекрасный интерьер, в котором будет разворачиваться история Остина и его семьи. Следите за сюжетными поворотами в фамильном особняке, где жизнь никогда не замирает!

Особенности игры:

  • Неповторимый геймплей: проходите уровни “три в ряд”, помогая дворецкому Остину восстановить фамильный особняк!
  • Множество возможностей для дизайнерских решений: каким будет дом, зависит только от вас.
  • Сотни захватывающих уровней с необычными бонусами и взрывными комбинациями!
  • Огромный дом со множеством комнат. Сюрпризы - за каждой дверью!
  • Добродушные персонажи, которые живут своей жизнью и общаются в социальной сети.
  • Очаровательный пушистый любимец - непоседливый кот.
  • Создавайте уют в особняке вместе с друзьями по Facebook!
Homescapes
Homescapes
Homescapes
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 093
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Homescapes

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