ВидеоМОНТАЖ для Windows

ВидеоМОНТАЖ 8.15

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Описание ВидеоМОНТАЖ 8.15Описание   Скачать ВидеоМОНТАЖ 8.15СКАЧАТЬ (146,19 Мб) Скриншоты ВидеоМОНТАЖ 8.15Скриншоты (12)   Статистика ВидеоМОНТАЖ 8.15Статистика   Отзывы о ВидеоМОНТАЖ 8.15Отзывы (153)  
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4.13 из 5, всего оценок - 238
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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ВидеоМОНТАЖ - простой и удобный видеоредактор, идеально подходящий для создания эффектных видеороликов в домашних условиях. Буквально за несколько минут вы сможете создать яркий видеоролик, соединив видео, фотографии и музыку. Позволяет монтировать файлы самых разных форматов и разрешений, включая видео высокой чёткости. Созданный видеоклип можно сохранить для просмотра на ПК, планшете или смартфоне, записать на DVD или загрузить на YouTube прямо из программы.

Возможности программы:

  • Всего за 5 шагов вы получите красивый фильм с выразительными переходами, титрами, спецэффектами и фоновой музыкой.
  • Удобное добавление фрагментов видео.
  • Десятки выразительных эффектов переходов.
  • Точная обрезка клипов в процессе монтажа.
  • Поддержка любых форматов видео: MP4, MKV, AVI, FLV, VOB, 3GP, MOV и др., поддержка форматов различных видеокамер, импорт видео из телефонов, фотокамер и планшетов, удобная работа с клипами SD, DVD и HD качества.
  • Соединение видео, снятого в разных форматах.
  • Включает свыше десяти разнообразных видеофильтров.
  • Имеет встроенный набор титров, заставок, интерактивных меню для записи DVD и библиотеку фоновой музыки.
  • Замена звука и быстрое наложение аудио.
  • Создание видео для мобильных устройств: iPhone, iPod, iPad, устройств на базе Android.
  • Подготовка видео высокой чёткости: 720p и 1080p, Full HD. Гибкая настройка качества/размера видео.
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1400 руб.
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 94 704
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе ВидеоМОНТАЖ

Лиля про ВидеоМОНТАЖ 8.0 [28-02-2019]

Программа не слишком сложная, боялась, что не смогу разобраться, но результат превзошёл все мои ожидания. Получаются хорошие видео ролики, мне нравится.
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Юля про ВидеоМОНТАЖ 8.0 [21-02-2019]

Лучший редактор для ютуба среди простых, всем советую. У меня версия премим - то что нужно. Работает стабильно, косяков пока не выявлено. С установкой и активацией проблем не возникало с конвертацией видео тоже.
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Артём про ВидеоМОНТАЖ 8.0 [20-02-2019]

Крутая программа, мне подошла. Даже если снятое видео не лучшего качества, то в видеомонтаже можно его немного улучшить. Это реально помогает.
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Антон В. про ВидеоМОНТАЖ 8.0 [12-02-2019]

Скачал для монтажа видео на ютуб. Чтобы не было надписи на видео, купил лицензию. После активации программа работает отлично, не зависает. Хромакей работает, есть ручная настройка. Я программой доволен. Хороший видео редактор для быстрого освоения.
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Катя про ВидеоМОНТАЖ 8.0 [11-02-2019]

Я тоже сначала купила а потом прочитала отзывы. Думала, всё, пипец, деньги выкинула. Но нет, нормально всё оказалось. Когда лицензию получила, включила - программа работает, хромакей есть, особо не виснет, надписи на видео нет. С остальным пока разбираюсь, ещё не всё попробовала, но пока полёт нормальный.
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