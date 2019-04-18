ВидеоМОНТАЖ

Avidemux 2.7.1

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно

Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).