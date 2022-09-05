TcpLogView - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет отслеживать состояние TCP соединений. Для каждого соединения отображается такая информация, как например время, тип события (открытие/закрытие соединения), локальный/удаленный адрес, имя удаленного хоста, локальный/удаленный порт, ID и имя процесса и многое другое. Программа не требует инсталляции.