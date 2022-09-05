TcpLogView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.36 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 487 | Статистика
|Размер:
|79 Кб
TcpLogView - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет отслеживать состояние TCP соединений. Для каждого соединения отображается такая информация, как например время, тип события (открытие/закрытие соединения), локальный/удаленный адрес, имя удаленного хоста, локальный/удаленный порт, ID и имя процесса и многое другое. Программа не требует инсталляции.
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