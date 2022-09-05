TcpLogView для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.36 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 487 | Статистика
Размер:79 Кб
TcpLogView скриншот № 1

TcpLogView - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет отслеживать состояние TCP соединений. Для каждого соединения отображается такая информация, как например время, тип события (открытие/закрытие соединения), локальный/удаленный адрес, имя удаленного хоста, локальный/удаленный порт, ID и имя процесса и многое другое. Программа не требует инсталляции.

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