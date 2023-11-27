Отзывы о программе Necromancers Dos Navigator

Ян

На счёт интерфейса - много вы понимаете. Тогда, в 90х, это был свежий глоток воздуха после кривых синюшных убожеств с кривейшим управлением и убогими возможностями. Одно окно, да и в том возможностей ноль целых хрен десятых. В редакторе, например, выделение текста осуществлялось какими-то хитрыми комбинациями клавиш. Как делалось копирование - вообще не помню, но точно не Ctrl-Ins. Так вот Дос Навигатор - это ПЕРВЫЙ многооконный менеджер файлов для ДОС (по крайней мере, из тех, что я увидел). И уж, естественно, мне им и сейчас удобнее пользоваться, чем каким-нибудь тотал коммандером или фаром (боже упаси). На дворе две тысячи десятый год, а до сих пор ни в одной другой программе нельзя спокойно создать два (или двадцать два) окна с файловыми менеджерами, чтобы потом спокойно переключаться между ними. Ну, есть ещё коннект-навигатор и т.п., но там перемудрили с возможностями - хрен разберёшься, что к чему.

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