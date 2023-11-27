Necromancers Dos Navigator для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.00.0010 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Muxe Inc
|Категория:
|Файловые менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 769 | Статистика
|Размер:
|2,43 Мб
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Necromancers Dos Navigator - это Dos Navigator, поддерживающий длинные имена. Помимо этого, есть довольно много отличий и исправлений оригинальной программы Dos Navigator, например поддержка разных кодировок в редакторе, шифровка и т.п. Не требует инсталляции. Есть много дополнительных плагинов.
- Множество улучшений в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Necromancers Dos Navigator
jenus про Necromancers Dos Navigator 2.31.4712 [18-06-2012]
Ян про Necromancers Dos Navigator 2.31.4712 [30-11-2010]
На счёт интерфейса - много вы понимаете. Тогда, в 90х, это был свежий глоток воздуха после кривых синюшных убожеств с кривейшим управлением и убогими возможностями. Одно окно, да и в том возможностей ноль целых хрен десятых. В редакторе, например, выделение текста осуществлялось какими-то хитрыми комбинациями клавиш. Как делалось копирование - вообще не помню, но точно не Ctrl-Ins. Так вот Дос Навигатор - это ПЕРВЫЙ многооконный менеджер файлов для ДОС (по крайней мере, из тех, что я увидел). И уж, естественно, мне им и сейчас удобнее пользоваться, чем каким-нибудь тотал коммандером или фаром (боже упаси). На дворе две тысячи десятый год, а до сих пор ни в одной другой программе нельзя спокойно создать два (или двадцать два) окна с файловыми менеджерами, чтобы потом спокойно переключаться между ними. Ну, есть ещё коннект-навигатор и т.п., но там перемудрили с возможностями - хрен разберёшься, что к чему.
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User Andrey про Necromancers Dos Navigator 2.31.4712 [15-05-2010]
GPlay про Necromancers Dos Navigator 2.31.4712 [12-02-2010]
DOS умер для таких как вы! Что вы будете делать когда винда накроется??? Плакать! А что вы будете делать если надо удалить windows? Снова плакать...
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Goblin Shi'k L'Grubbr про Necromancers Dos Navigator 2.31.3836 [05-08-2009]
Ну точно Necromancer... Кащей Бессмертный... DOS уж лет 10 как умер, а Navigator к нему есть! Ностальгия? Нравится прикалываться работой в псевдоконсольном режиме? Пользуйтесь "фарой", в ней глюков в 1000 раз меньше.
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