AKVIS MakeUp - программа для исправления портретных фотографий. Автоматически сглаживает кожу и устраняет мелкие дефекты, придавая лицу на портрете сияние, чистоту и гладкость, характерные для высокохудожественных изображений. С ее помощью можно превратить обычный снимок в фотографию с обложки или создать "гламурный" образ. Улучшает и омолаживает кожу, не изменяя при этом других важных компонентов фотографии и не затрагивая фон. Поддерживается режим пакетной обработки.

Работает в двух режимах интерфейса: Экспресс и Эксперт. В первом можно быстро и качественно улучшить фактуру кожи, используя настройки по умолчанию или один из готовых пресетов и немного подкорректировав основные параметры. Во втором можно более точно задать тон кожи и поэкспериментировать с параметрами, а также использовать инструменты ручного редактирования тоновой маски и дополнительной обработки. Помимо работы с кожей доступно и изменение всего изображения.

AKVIS MakeUp представлен в двух редакциях: в виде самостоятельной программы (standalone) и как плагин для графических редакторов (plugin), таких как Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro и др.