AKVIS MakeUp для Windows

AKVIS MakeUp 6.5

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Описание AKVIS MakeUp 6.5Описание   Скачать AKVIS MakeUp 6.5СКАЧАТЬ (49,35 Мб) Скриншоты AKVIS MakeUp 6.5Скриншоты (4)   Статистика AKVIS MakeUp 6.5Статистика   Отзывы о AKVIS MakeUp 6.5Отзывы (0)  
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AKVIS MakeUp - программа для исправления портретных фотографий. Автоматически сглаживает кожу и устраняет мелкие дефекты, придавая лицу на портрете сияние, чистоту и гладкость, характерные для высокохудожественных изображений. С ее помощью можно превратить обычный снимок в фотографию с обложки или создать "гламурный" образ. Улучшает и омолаживает кожу, не изменяя при этом других важных компонентов фотографии и не затрагивая фон. Поддерживается режим пакетной обработки.

Работает в двух режимах интерфейса: Экспресс и Эксперт. В первом можно быстро и качественно улучшить фактуру кожи, используя настройки по умолчанию или один из готовых пресетов и немного подкорректировав основные параметры. Во втором можно более точно задать тон кожи и поэкспериментировать с параметрами, а также использовать инструменты ручного редактирования тоновой маски и дополнительной обработки. Помимо работы с кожей доступно и изменение всего изображения.

AKVIS MakeUp представлен в двух редакциях: в виде самостоятельной программы (standalone) и как плагин для графических редакторов (plugin), таких как Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro и др.

Что нового в AKVIS MakeUp 6.5?
  • Добавлена опция Сохранить цвета
  • Режим Вручную теперь автоматически включается при выборе цветов тоновой маски
  • Добавлена поддержка файлов RAW новых фотокамер
  • Повышена стабильность работы программы и исправлены ошибки
AKVIS MakeUp
AKVIS MakeUp
AKVIS MakeUp
AKVIS MakeUp
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 2000 руб.
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 035
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AKVIS MakeUp

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