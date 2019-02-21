Программы для Android » Игры » Симуляторы » The Sims FreePlay 5.43.0 для Android
The Sims FreePlay для Android

The Sims FreePlay 5.43.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание The Sims FreePlay 5.43.0 для AndroidОписание   Скачать The Sims FreePlay 5.43.0 для AndroidСКАЧАТЬ (44,85 Мб) Скриншоты The Sims FreePlay 5.43.0 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика The Sims FreePlay 5.43.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о The Sims FreePlay 5.43.0 для AndroidОтзывы (17)  Видеоролик к программе The Sims FreePlay 5.43.0 для AndroidВидеоролик  
Оцените программу!
4.18 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.18 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

The Sims FreePlay – самый известный симулятор повседневной жизни теперь на вашем Android-устройстве. Создавайте своих персонажей, регулируйте отношения между ними, стройте дома, ходите на работу, женитесь и следите за физиологическими потребностями героев.

В Симтауне также есть некоторые новые необустроенные места, отыщите их, попутно выполняя увлекательные задания. Создайте свой собственный мир по своим правилам и порядкам.

Что нового в The Sims FreePlay 5.43.0 для Android?

Покажите свой стиль с новыми модными нарядами для званого ужина! Вы можете:

  • принять участие в событии «Светская жизнь» и получить главный приз — камин, барную стойку для напитков и изысканные наряды для своих персонажей;
  • устроить незабываемую вечеринку с каминами, блестящими полами, зеркальными перегородками и целым разнообразием напитков;
  • принять участие в новом событии для хобби «Модный дизайнер» и получить новую стильную городскую одежду для персонажей.
Скриншоты The Sims FreePlay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 250
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"
 

War and Magic 1.1.52.106080 для Android

Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания

GT Racing 2: The Real Car Exp 1.3.0 для Android

GT Racing 2: The Real Car Exp – один из лучших гоночных симуляторов для Android-устройств. Приложение вам предложит: 71 лицензированных автомобилей, 13 гоночных

Интерстеллар 1.2.3 для Android

Вселенная популярного фильма Интерстеллар дала жизнь необычной игре. В ней вы будете создавать и изучать звездные системы, вести космический корабль Endurance по

War Wings 4.6.34 для Android

Поднимайтесь в воздух, чтобы принять участие в жестоких воздушных боях Второй мировой! Оснащайте самолет по своему вкусу, забирайтесь в кабину и готовьтесь к боевому

Touchgrind BMX 1.26 для Android

Touchgrind BMX – данный симулятор привлечет внимание всех любителей и профессионалов велосипедного мотокросса. Инновационное управление позволит выполнять сложные

Бомжара 1.1.15.3 для Android

Бомжара – начните жизнь с самого дна и достигайте феноменального успеха. В самом начале на жизни придется зарабатывать поиском пустых бутылок, мытьем машин и

скачать Adguard

Отзывы о программе The Sims FreePlay

Ilnaz про The Sims FreePlay 5.34.3 для Android [13-05-2018]

У меня не хвотала места и я удалил мусор и остановился на 995мб а надо было 1022мб ,я удалил почти все приложения но у меня все ещё 995мб ,почему?
| | Ответить

Слава про The Sims FreePlay 5.22.2 для Android [11-09-2016]

баги в полицейском участке, виснут персы в комнате зарисовок
| | Ответить

Оля про The Sims FreePlay 5.22.2 для Android [13-07-2016]

Интернет есть .Но игра требует подключение к серверу.утром играла нормально.а теперь уже 10 минут пытаюсь зайти в игру....и вай фай есть .что ему надо...какой еще интернет..столько играла ((
1 | | Ответить

Кристина про The Sims FreePlay 5.20.2 для Android [28-03-2016]

Я когда захожу меня просят подключится к wi fi или к мобильной сети.
| | Ответить

Нэна про The Sims FreePlay 5.17.0 для Android [06-12-2015]

Не могу войти в акаунт
| 4 | Ответить

Читать все отзывы (17) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 