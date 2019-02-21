War and Magic 1.1.52.106080 для Android
Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания
GT Racing 2: The Real Car Exp 1.3.0 для Android
GT Racing 2: The Real Car Exp – один из лучших гоночных симуляторов для Android-устройств. Приложение вам предложит:
71 лицензированных автомобилей, 13 гоночных
Интерстеллар 1.2.3 для Android
Вселенная популярного фильма Интерстеллар дала жизнь необычной игре. В ней вы будете создавать и изучать звездные системы, вести космический корабль Endurance по
War Wings 4.6.34 для Android
Поднимайтесь в воздух, чтобы принять участие в жестоких воздушных боях Второй мировой! Оснащайте самолет по своему вкусу, забирайтесь в кабину и готовьтесь к боевому
Touchgrind BMX 1.26 для Android
Touchgrind BMX – данный симулятор привлечет внимание всех любителей и профессионалов велосипедного мотокросса. Инновационное управление позволит выполнять сложные
Бомжара 1.1.15.3 для Android
Бомжара – начните жизнь с самого дна и достигайте феноменального успеха. В самом начале на жизни придется зарабатывать поиском пустых бутылок, мытьем машин и