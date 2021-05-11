Клондайк - симулятор для Android в стиле "фермы", в котором перед игроком стоит задача вдохнуть жизнь в заброшенную станцию и построить преуспевающий город вместе с отважной Кейт и любителем путешествий Полом.

Мир Клондайка полон захватывающих экспедиций, затерянных сокровищ, героических поступков и отважных свершений!

Особенности:

Окунись в атмосферу золотой лихорадки! Отправляйся в экспедиции по холодному северу и стань опытным искателем приключений!

Выполняй интересные и непростые задания! Помоги молодым исследователям Кейт и Полу раскрыть все тайны северных территорий.

Построй полноценный город на одичавших землях! Открывай заводы, добывай полезные ископаемые и производи предметы, которые пригодятся тебе в походах или для выполнения заданий.

Развивай собственную ферму! Разводи животных, ухаживай за огородами и организуй производство продуктов питания, чтобы прокормить себя или продавать продукты местным жителям.

Исследуй красочный игровой мир и наслаждайся необыкновенными локациями и живописными пейзажами! Каждый уголок Клондайка наполнен чудесами и тайнами.

Знакомься с новыми игровыми персонажами в каждой экспедиции и узнавай их необычные истории!

Земли Аляски таят в себе безграничные возможности для исследователей и золотоискателей. Играй в Клондайк и живи приключениями!