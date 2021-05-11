Клондайк для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 633 | Статистика
Размер:146,97 Мб
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Клондайк - симулятор для Android в стиле "фермы", в котором перед игроком стоит задача вдохнуть жизнь в заброшенную станцию и построить преуспевающий город вместе с отважной Кейт и любителем путешествий Полом.

Мир Клондайка полон захватывающих экспедиций, затерянных сокровищ, героических поступков и отважных свершений!

Особенности:

  • Окунись в атмосферу золотой лихорадки! Отправляйся в экспедиции по холодному северу и стань опытным искателем приключений!
  • Выполняй интересные и непростые задания! Помоги молодым исследователям Кейт и Полу раскрыть все тайны северных территорий.
  • Построй полноценный город на одичавших землях! Открывай заводы, добывай полезные ископаемые и производи предметы, которые пригодятся тебе в походах или для выполнения заданий.
  • Развивай собственную ферму! Разводи животных, ухаживай за огородами и организуй производство продуктов питания, чтобы прокормить себя или продавать продукты местным жителям.
  • Исследуй красочный игровой мир и наслаждайся необыкновенными локациями и живописными пейзажами! Каждый уголок Клондайка наполнен чудесами и тайнами.
  • Знакомься с новыми игровыми персонажами в каждой экспедиции и узнавай их необычные истории!

Земли Аляски таят в себе безграничные возможности для исследователей и золотоискателей. Играй в Клондайк и живи приключениями!

Что нового в Клондайк 2.19?

Невероятные пейзажи и приключения, от которых захватывает дух, в очередном обновлении:
ЛАБИРИНТЫ

  • Фруктовый салат - для самых проворных охотников за жемчугом!

ЗАПОВЕДНИК РИВЕРСТОУН

  • Правда ли, что в национальном парке поселилось привидение?

ДРЕМУЧИЙ ЛЕС

  • Пол и Кейт продолжают расследовать похищение декана Уолтерса, даже не подозревая о том, какую страшную тайну он скрывал долгие годы.

МАРАФОН

  • Любите хот-доги? Выиграйте целую тележку в Марафоне!
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