Клондайк для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VIZOR APPS
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 633 | Статистика
|Размер:
|146,97 Мб
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Клондайк - симулятор для Android в стиле "фермы", в котором перед игроком стоит задача вдохнуть жизнь в заброшенную станцию и построить преуспевающий город вместе с отважной Кейт и любителем путешествий Полом.
Мир Клондайка полон захватывающих экспедиций, затерянных сокровищ, героических поступков и отважных свершений!
Особенности:
- Окунись в атмосферу золотой лихорадки! Отправляйся в экспедиции по холодному северу и стань опытным искателем приключений!
- Выполняй интересные и непростые задания! Помоги молодым исследователям Кейт и Полу раскрыть все тайны северных территорий.
- Построй полноценный город на одичавших землях! Открывай заводы, добывай полезные ископаемые и производи предметы, которые пригодятся тебе в походах или для выполнения заданий.
- Развивай собственную ферму! Разводи животных, ухаживай за огородами и организуй производство продуктов питания, чтобы прокормить себя или продавать продукты местным жителям.
- Исследуй красочный игровой мир и наслаждайся необыкновенными локациями и живописными пейзажами! Каждый уголок Клондайка наполнен чудесами и тайнами.
- Знакомься с новыми игровыми персонажами в каждой экспедиции и узнавай их необычные истории!
Земли Аляски таят в себе безграничные возможности для исследователей и золотоискателей. Играй в Клондайк и живи приключениями!
Невероятные пейзажи и приключения, от которых захватывает дух, в очередном обновлении:
ЛАБИРИНТЫ
- Фруктовый салат - для самых проворных охотников за жемчугом!
ЗАПОВЕДНИК РИВЕРСТОУН
- Правда ли, что в национальном парке поселилось привидение?
ДРЕМУЧИЙ ЛЕС
- Пол и Кейт продолжают расследовать похищение декана Уолтерса, даже не подозревая о том, какую страшную тайну он скрывал долгие годы.
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Admin
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