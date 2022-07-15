Отзывы о программе WebSite X5

Ирина

Вы меня простите, но программа полное го..но, если хотите написать сайт, то сами учитесь или лучше обратитесь к профи, мне по человечески жалко людей, которые покупая эту фигню рассчитывают на результат. Просто поверьте на слово, более кривого программного обеспечения я в жизни не видел. Тем более они продают лицензию всего на ГОД. То есть через год вам придётся покупать снова. Все расширения для программы часто превышают стоимость самой программы. Это значит, что если вы купите даже ПРО версию, то полноценных сайтов вам не сделать, придётся ещё очень много платить. Короче прочитали, закрыли и забыли. Сэкономите деньги время и нервы. Да, ещё чуть не забыл. У них поддержка основана на тех кто сами пользуются этой фигнёй. Короче говоря, для того чтобы получить официальную поддержку от разработчиков надо потрудиться. В общем как я и сказал ранее, ВСЁ что связано с этой программой, от самого начала и до конца является ПОЛНЫМ ГО..НОМ.

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