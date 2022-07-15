WebSite X5 для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 2500 руб.
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|2022 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Incomedia
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 436 | Статистика
|Размер:
|168,27 Мб
WebSite X5 - полнофункциональное решение для создания полноценных профессиональных и привлекающих внимание веб-сайтов, блогов и Интернет-магазинов. Присутствует редактор картинок, шаблоны и кнопки, возможность разделения страниц по уровням, создания карты сайта, имеется встроенный поисковый движок, FTP движок и т.д. Для создания персонального сайта пользователю необходимо выполнить всего 5 несложных шагов:
- Выбрать шаблон из включенных в программу 1500 различных шаблонов, либо создать свой собственный.
- Задать структуру веб-сайта (панель навигации автоматически будет создана по карте сайта).
- Перетащить контент с помощью функции Drag &Drop (добавить тест, картинки, видео, галерею, e-mail форму, виджеты и т.д.).
- Настроить сайт (добавить пользовательскую зону, интерфейс на других языках и т.д.).
- Опубликовать веб-сайт, используя встроенный FTP движок.
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Отзывы о программе WebSite X5
Diaxrus про WebSite X5 2021.4.7 [21-06-2022]
Как человек понимающий как создавать сайты с нуля с помощью кода так и разными программами и т.д. хочу сказать, что криповей программы я не видел, от куда такая цена? Она кривая во всех смыслах. Проще сказать не покупайте. Не стоит.
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мартин про WebSite X5 Evolution 17.1.2.0 [02-10-2021]
недавно купил. не совеьую. много мусора выгружает на сервер. роботы обходят многие страницы. а точки для мобильного, вообще отстой. пришлось задействовать вторую сторонюю прогу, а от него оставил только комерцию
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Ирина про WebSite X5 Evolution 17.1.2.0 [14-03-2021]
Вы меня простите, но программа полное го..но, если хотите написать сайт, то сами учитесь или лучше обратитесь к профи, мне по человечески жалко людей, которые покупая эту фигню рассчитывают на результат. Просто поверьте на слово, более кривого программного обеспечения я в жизни не видел. Тем более они продают лицензию всего на ГОД. То есть через год вам придётся покупать снова. Все расширения для программы часто превышают стоимость самой программы. Это значит, что если вы купите даже ПРО версию, то полноценных сайтов вам не сделать, придётся ещё очень много платить. Короче прочитали, закрыли и забыли. Сэкономите деньги время и нервы. Да, ещё чуть не забыл. У них поддержка основана на тех кто сами пользуются этой фигнёй. Короче говоря, для того чтобы получить официальную поддержку от разработчиков надо потрудиться. В общем как я и сказал ранее, ВСЁ что связано с этой программой, от самого начала и до конца является ПОЛНЫМ ГО..НОМ.
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Арт Сэо про WebSite X5 Evolution 17.1.2.0 [28-04-2020]
Два года назад купил website x5., Просто говно и всё. Эти е@ные италяшки просто обманывают. Очень плохой движок. Не советую. Даже новичку не советую. Не надо тратить время и деньги. А их этот шестерка Алексей Хорошёвский вообще га@он е@ный. Рекламирует этот лохотрон... Каждая обновление что бывает всё плохо и крыво работает.... Пусть пойдут они к черту еб@ый website x5. С@и они просто
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Юрий про WebSite X5 Evolution 17.1.1.0 [06-03-2019]
Глючная программа
Постоянно слетает - у многих вообще не работает предпросмотр проекта
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