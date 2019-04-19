UltraEdit для Windows

UltraEdit 26.0.0.72

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Описание UltraEdit 26.0.0.72Описание   Скачать UltraEdit 26.0.0.72СКАЧАТЬ (79,18 Мб) Скриншоты UltraEdit 26.0.0.72Скриншоты (3)   Статистика UltraEdit 26.0.0.72Статистика   Отзывы о UltraEdit 26.0.0.72Отзывы (8)  
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4.47 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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UltraEdit-32 является многофункциональным многооконным редактором с гибкой и мощной системой настроек, многоязычным интерфейсом и встроенным FTP клиентом. Он предназначен для редактирования текстовых, HEX и HTML файлов, размером до 2 GB.

Имеется подсветка синтаксиса при написании программ на C/C++, VB, HTML, Java, Perl, FORTRAN и LaTex. Также, предусмотрена возможность подключения дополнительных словарей с синтаксисом других языков, библиотек тэгов и макросов. Имеется огромное количество дополнительных функций и настроек.

UltraEdit
UltraEdit
UltraEdit
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $59.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 38 462
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода - Редакторы - Редакторы
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Отзывы о программе UltraEdit

Vlad про UltraEdit 22.0.60.0 [23-04-2015]

UltraEdit v22.0 (released 2015-03-24) (latest version)
Это - 22.0.0.58
В Microsoft Word нет того, что есть в UltraEdit.
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power про UltraEdit 18.00.1029 [19-05-2012]

Igor, ну ты и дятел ! ... еще им не догнать Photoshop и Microsoft Word )))
3 | | Ответить

Portes про UltraEdit-32 16.30 [02-03-2011]

Не "дружит" с кирилицей
2 | | Ответить

MikeJn про UltraEdit-32 14.20 [03-09-2008]

Фигня полная да к томуже дорогая!
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Igor про UltraEdit-32 11.20+5 [12-11-2005]

Да прога наворочена, но сделана качественно. По поводу версий, да хоть +100 им не догнать K-Lite Codec Pack
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